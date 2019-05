Prove di Stagflazione: Carne di Porco in Cina

La stagflazione è una situazione economica particolare nella quale si presentano, nello stesso momento, inflazione e disoccupazione, in contraddizione con il normale andamento della Curva di Phillips che ad ogni calo dell’inflazione vede corrispondere un aumento della disoccupazione. Solitamente la stagflazione è dovuta a shock esterni, come, ad esempio, gli shock petroliferi degli anni settanta.

Certo , una stagflazione dovuta al maiale può sembrare strana, eppure sta avvenenddo in Cina e rischia di vanificare le politiche monetarie espansive messe in atto da governo di Pechino. La causa di questo shock è una malattia, la Febbre suina africana, della anche Ebola dei maiali, una malattia altamente infettiva, che permane anche a lungo nei resti degli animali e che è in grado di azzerare la popolazione suina di un allevamento. La malattia si sta diffondendo sempre di più in Cina ed anche nei paesi confinanti, Vietnam In testa, mettendo in pericolo le forniture e facendo esplodere i prezzi della proteina più consumata in oriente. La produzione cinese ha avuto un calo del 30% con punte di aumento dei prezzi attese del 70% nella seconda metà dell’anno.

La crisi è talmente forte che si è realizzato un effetto di spill-over, di contagio, nei mercati europei ed americani, come si può vedere nel seguente grafico:

I paesi confinanti, come la Thailandia, stanno prendendo tutte le misure preventive necessarie per evitare il contagio. La Cina le frattempo ha provveduto ad immettere sul mercato parte delle proprie riserve strategiche di maiale congelato per raffreddare i prezzi , anche se questo non è stato sufficiente ed anzi gli aumenti dei prezzi si stanno allargando.

China food prices YoY % Pork +30%

Beef +10

Eggs+14

Chicken +14

Live Carp +7

Live Squid -11

Octopus +5

Green Onions+36

Lettuce +13

Fuji Apples +61

Banana + 8

Kyoho Grapes +8

Watermelon +30 i feel bad for the person short Fuji Apples and long Live Squid for a pair trade — HindsightCapital™️ (@Data_Junkie_) May 17, 2019

Questo effetto viene ad essere tale da poter, potenzialmente, annullare una parte delle politiche monetarie espansive messe in atto dal governo per controbilanciare gli effetti della guerra commerciale negli USA. Anzi la necessità di mantenere contenuti gli effetti inflattivi interni può portare ad un ripensamento dei dazi di ritorsione su prodotti agroalimentari a stelle e strisce, il cui effetto può portare ad una crescita ulteriore dei prezzi.



