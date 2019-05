PROSEGUE CARMAGEDDON: CALO VENDITE AUTO IN GERMANIA ED USA

posted by Fabio Lugano

Lento, Inesorabile, prosegue il calo nelle vendite della auto in Germania anche nel 2019. Dopo un marzo poco soddisfacente, con un -0,5%, abbiamo un Aprile peggiore, con un -1,1% si base annua. Non sono cifre particolarmente alte, ma il calo prosegue e colpisce questo ultime mese, BMW, con un -17%, mentre Audi ha visto un +7,7% sempre mese su mese.

L’andamento negativo però è ancora forte negli USA, dve il calo delle vendite ad aprile è stato ancora più forte, con un -6,1%

il calo mensile delle vendite mese su mese è stato il peggiore dal 2011, o , per dirla diversamente, siamo tornati ai numeri delle vendite del 2014. Il trend attuale è un -4,1% anno su anno, un trend che non lascia molto di buono di cui aspettarsi. Dopo Cin ed Europa il rallentamento è arrivato anche in America.



