PIIGS, dopo il film evento, arriva il libro

Come già il film da cui discende, il libro dal titolo “PIIGS – Ovvero, come imparai a preoccuparmi e a combattere l’austerity” è un unicum nel panorama editoriale. Il suo obiettivo, pienamente raggiunto, è quello di parlare di macroeconomia (moneta, politiche economiche europee, austerità) mescolando saggistica e narrazione.

Un’operazione che aveva già caratterizzato il film nel 2017, con successo visto che è rimasto nelle sale cinematografiche per ben nove settimane, facendo scorrere parallelamente la riflessione “alta” macroeconomica e la storia “bassa” della Cooperativa Sociale di Monterotondo “Il Pungiglione”, in profonda crisi proprio a causa del Patto di stabilità, uno degli aspetti dell’austerità.

LA VERA STORIA DI PIIGS

Nel libro, curato da Federico Greco, i tre autori – gli stessi del film – aggiungono un altro elemento narrativo: la prima parte infatti (“La vera storia della nostra storia”) racconta le vicende che, nell’arco di quasi sei anni, hanno portato alla realizzazione di un film da tutti ritenuto impossibile. Unici, rari riferimenti, al tema trattato sono rintracciabili solo nella cinematografia statunitense (La grande scommessa, per esempio), mentre in Italia, solo ultimamente, in una serie televisiva per SKY, I diavoli (2020).

Questa prima parte è piacevole, scorre senza intoppi e senza retorica, con un forte grado di autoironia ma anche con una solida consapevolezza dell’impresa da portare a termine. Come dicono gli stessi autori infatti, “PIIGS” è un’operazione quattro volte impossibile: un documentario (e ora anche un libro); indipendente; italiano; sulla macroeconomia.

“PIIGS” è già in vendita qui (https://amzn.to/349hkK0) e a breve sarà in libreria per Gingko Edizioni, casa editrice che aveva già creduto in un altra operazione di “divulgazione impossibile”, il libro di Costantino Rover “L’economia spiegata facile”.

Si tratta di un tema che non andrà mai fuori moda, perché sempre più il destino di ognuno di noi è legato a scelte macroeconomiche fatte ai piani alti dell’Unione europea e dunque difficilmente comprensibili e controllabili. Quanti possono dire di avere letto lo statuto della BCE o i trattati europei? Quanti sanno esattamente cosa sia lo spread, nonostante per diversi anni se n’è sentito parlare ossessivamente dai media? O il MES? Eppure è esattamente in quei documenti e in questa terminologia che risiede il segreto della comprensione dei motivi per cui domani avremo una pensione dignitosa, oggi troveremo o meno lavoro, la nostra azienda fallirà o resisterà.

“PIIGS” ha il merito di portare questi temi “ad altezza d’uomo”, la capacità di renderli comprensibili e di dipingere il quadro generale, unendo i puntini.

Scheda di PIIGS, il libro



PIIGS – Ovvero come imparai a preoccuparmi e a combattere l’austerity

230 pagine

16€ (brossura)

2020

Gingko Edizioni

di A. Cutraro. F. Greco, M. Melchiorre

a cura di F. Greco

Il booktrailer: https://vimeo.com/454062799