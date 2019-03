Piccola Nota: la borsa italiana è fra quella che ha guadagnato di più nel 2019

Mentre si semina terrore a tutto spiano, diamo un piccolo segnale positivo. La Borsa Italia, con l’indice FTSE Mib, è fra le borse occidentali che hanno segnato un risultato migliore nel 2019. Partendo dal 2/1 a ieri i risultati comparati sono stati:

FTSE Mib +16,13%

DAX Francoforte +8,94%

SP500 New York +12,91%

CAC40 Parigi +14,10%

FTSE100 Londra +8,09%

IBEX35 Madrid +8,07%

Nikkei225 Tokio +8,40%

Un buon risultato della borsa di Milano, anche se rimane ancora tanta strada da percorrere prima di poter recuperare i massimi del 2018: manca ancora il 14% prima di tornare ai massimi assoluti dello scorso maggio 2018. Consideriamo che la politica monetaria della BCE ha chiuso il QE nel 2019, e che il TLTRO è stato solo annunciato e non realizzato, per cui questa crescita è stata realizzata in un ambiente monetario non ottimale. Nello stesso tempo, se crediamo al valore anticipatore della borsa, vuol dire una certa ripresa fra uno o due trimestri, perchè i minimi paiono toccati con la fine del 2018.

Chiaramente questa situazione può sempre cambiare e non è comune a tutte le borse: ad esempio Tokio non toccò un massimo a maggio ma ad ottobre, per poi scendere successivamente insieme alle altre vero fine anno.

Chiaramente la tendenza può cambiare anche domani, comunque per ora va benino.



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐