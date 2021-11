Peter Doshi. il professore dell’università del Maryland che sfata il mito che “Si ammalano solo i no vax”

Peter Doshi non è un tizio qualsiasi, ma è professore associato di farmacologia all’università del Maryland. Quindi non è un fanatico antiscientifico, anzi è un docente che insegna proprio il valore del metodo scientifico nella farmacologia.

Il professore, mentre poi si parla dei dati trascurati sulle miocarditi causate dai vaccini mRNA, fa presente come il “Pensiero unico”, il “È vero perché lo dicono tutti”, quindi la mancanza totale di dubbi, è proprio l’esatto contrario della scienza, che è basata sul dubbio e sulla discussione dei dati. Non c’è stata una vera e propria discussione, i vaccini sono stati accettati senza una piena discussione scientifica, e, ora lo sappiamo, anche su dati non limpidi. Inoltre non è scientifico dire che si ammalano solo i no vax, altrimenti a cosa servirebbero le iniezioni booster?

La conferenza è in inglese, ma potete leggere i sottotitoli.



