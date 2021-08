Parte l’ultimo aereo USA e si scopre che gli Stati Uniti hanno ceduto volontariamente Kabul

Parte l’ultimo aereo dall’aeroporto Karzai di Kabul, portandosi via gli ultimi militari US della più lunga guerra combattuta da Washington, e partono da sconfitti. Eppure, ancora sino a poche settimane fa, avrebbe potuto andare diversamente.

Quando si è liquefatto il governo Gazhi, più impegnato nell digitalizzazione del paese e nella raccolta di denaro che nella sua difesa, i talebani hanno contattato i comandi USA per capire come gestire il vuoto di potere che si trovavano davanti. Quindi offrirono agli USA di mantenere il controllo della città, come dice il Washington Post, ma andò diversamente. Nel vuoto di potere , la legge e l’ordine hanno cominciato a crollare, con segnalazioni di bande armate che si muovevano per le strade.

In un incontro di persona organizzato frettolosamente, alti leader militari statunitensi a Doha, tra cui McKenzie, il comandante del comando centrale degli Stati Uniti, hanno parlato con Abdul Ghani Baradar, capo dell’ala politica dei talebani.

“Abbiamo un problema”, disse Baradar, secondo il funzionario degli Stati Uniti. “Abbiamo due opzioni per affrontarlo: tu [l’esercito degli Stati Uniti] ti assumi la responsabilità di proteggere Kabul o devi permetterci di farlo”.

Per tutto il giorno, Biden era rimasto risoluto nella sua decisione di ritirare tutte le truppe americane dall’Afghanistan. Il crollo del governo afghano non gli aveva fatto cambiare idea.

McKenzie, a conoscenza di quegli ordini, disse a Baradar che la missione degli Stati Uniti era solo quella di evacuare cittadini americani, alleati afgani e altri a rischio. Gli Stati Uniti, disse a Baradar, avevano bisogno dell’aeroporto per farlo.

Sul posto, secondo altri due funzionari statunitensi, è stata raggiunta un’intesa: gli Stati Uniti potrebbero avere l’aeroporto fino al 31 agosto. Ma i talebani avrebbero avuto il controllo della città.

Quindi gli USA hanno ceduto il controllo della città in modo volontario, lasciando poi che anche ISIS circolasse liberamente e compisse gli attentati in cui sono morti molti cittadini americani. Inoltre Kalil Haqqani, ricercato per i contatti con Al Quaeda e con una taglia da 5 milioni di dollari da parte dell’FBI, è diventato responsabile della sicurezza in città..

The result of this decision by President Biden & Gen. McKenzie is that Khalil Haqqani—an al Qaeda-linked terrorist with a $5 million U.S. bounty on his head—was placed in charge of security of Kabul. pic.twitter.com/4OKP2d5wWg — John McCormack (@McCormackJohn) August 29, 2021

Bel colpo nonno Joe!



