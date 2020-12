PARAGONE: MERCOLEDI’ SAPREMO SE I PARLAMENTARI 5 STELLE SONO TRADITORI COME CONTE

La settimana che verrà potrebbe essere cruciale per le sorti del Governo Conte 2. Infatti è fissata per mercoledì 9 dicembre, la seduta del Parlamento in cui si voterà la famigerata riforma del Mes e verrà dato al Premier il mandato in vista del prossimo Consiglio europeo. In questo scenario, diversi analisti della politica hanno pronosticato un complesso viatico per l’Esecutivo, che potrebbe andare sotto con i numeri nelle votazioni previste e spaccare la maggioranza. Non è di questo avviso il Presidente Conte, che in un’intervista pubblicata oggi su La Repubblica ha dichiarato che “Il Governo non cadrà”. Se è così è perchè ha già vuto le prove e le rassicurazioni che una buona parte del M5s ha già decispo di tradire il mandato dei propri elettori e voterà si al governo. Le sue parole sono state commentate dal senatore Gianluigi Paragone, in questo video pubblicato sulla sua pagina Facebook. M



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐