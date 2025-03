Oshkosh presente ROGUE-Fires, il mini-HIMARS a comando remoto

Oshkosh Defense ha presentato una versione avanzata del suo sistema missilistico montato su veicolo ROGUE-Fires, ora dotato della stessa famiglia di munizioni utilizzate dal sistema missilistico di artiglieria ad alta mobilità (HIMARS).

Il ROGUE-Fires (Remotely Operated Ground Unit for Expeditionary Fires) è un sistema riconfigurabile senza pilota progettato per fornire supporto di fuoco a lungo raggio e ad alto impatto nei combattimenti moderni.

Capace di lanciare razzi multipli in modo rapido ed efficiente, offre una versatilità superiore per gli scenari dinamici del campo di battaglia. Quella che è stata presentata è una specie di “Mini-HIMARS” che può essere facilemente trasportato, adatto proprio all’uso dei Marines, e che con la possibilità di guida remoto si presenta anche sicuro al fuoco di controbatteria per gli operatori.

Secondo Oshkosh, l’integrazione della famiglia di munizioni MLRS (Multiple Launch Rocket System) in ROGUE-Fires convalida il design del sistema, che non ha alcun carico utile, dimostrando la sua capacità di supportare una vasta gamma di munizioni e di esigenze di missione.

“Siamo entusiasti di presentare il ROGUE-Fires con l’MFOM, evidenziando il suo potenziale nel fornire fuoco di superficie all’avanguardia e tecnologicamente avanzato”, ha dichiarato Pat Williams, Chief Program Officer di Oshkosh.

Il nuovo sistema sarà esposto al 2025 AUSA Global Force Symposium nel corso di questa settimana. Intanto, in questo video, potete vedere la versione precedente di ROGUE-fire che lanciava missili cruise antinave

A supporto dell'”Esercito del 2030

Costruito sulla piattaforma del Joint Light Tactical Vehicle, il ROGUE-Fires è progettato per il fuoco di precisione a lungo raggio e per operazioni di rifornimento autonome.

Il suo gruppo propulsore può essere adattato a configurazioni ibride-elettriche, consentendo un funzionamento silenzioso per le missioni segrete.

L’integrazione delle munizioni HIMARS nel sistema senza pilota, secondo quanto riferito, sottolinea l’impegno di Oshkosh nello sviluppo di soluzioni scalabili a sostegno dell’iniziativa Army of 2030.

Questa iniziativa è stata progettata per modernizzare le forze armate statunitensi per soddisfare le esigenze della guerra futura, con particolare attenzione all’integrazione uomo-macchina.

“Mentre il campo di battaglia continua ad evolversi, stiamo sfruttando le famiglie di veicoli Oshkosh, mature e collaudate, per progettare piattaforme autonome e indipendenti dal carico utile che offrono una flessibilità senza pari, consentendo alle forze armate di superare le minacce emergenti e mantenere il dominio operativo”, ha dichiarato Williams.