Ora in Cina vogliono un’indagine sui freni di Tesla

Proprio ieri che abbiamo sottolineato come una manifestante al Salone dell’Auto di Shanghai fosse diventata “Virale” dopo essere salita sul tetto di una Tesla e aver denunciato la debolezza dei freni del’auto.in piedi in cima a un veicolo Tesla e aver denunciato i freni dell’auto.

Ora, i media statali cinesi hanno iniziando ad indagare ed a cercare delle risposte sul tema.

Un commentatore dell’emittente CCTV ha richiesto un’indagine sui guasti ai freni di Tesla in seguito all’incidente.

Secondo la CCTV ” il regolatore potrebbe invitare agenzie di verifica indipendenti di cui sia il cliente sia Tesla possano fidarsi a testare i veicoli”, secondo un rapporto di Reuters martedì. Allo stesso tempo, è stato riferito che uno dei maggiori assicuratori cinesi ha temporaneamente interrotto la fornitura di servizi per i nuovi proprietari di Tesla dopo l’incidente.

Ping An Insurance, one of China’s largest insurers, has temporarily stopped providing services for new @Tesla owners in some Chinese cities after the consumer complaint incident at #AutoShanghai2021, Sina News reported. Its renewals policy has also been tightened. @pingan_group pic.twitter.com/hq0SGIWSo3 — Yicai Global 第一财经 (@yicaichina) April 21, 2021

Poi c’è stato un altro incidente che ha coinvolto una Tesla, o meglio i suoi freni

An unknown @Tesla owner in southern China's Nanning has parked their damaged car in front of a mall with banners claiming the vehicle accelerated automatically and had a brake failure. pic.twitter.com/1TRVnIWjwj — Yicai Global 第一财经 (@yicaichina) April 21, 2021

insomma in Cina c’è stata una notevole cattiva comunicazione sulla tesla, che si affianca a quella che c’è stata negli SUA dopo l’incidente di Houston, che ha portato all’indagine della NHTSB. In Cina nulla nasce per caso, soprattutto quando si tratta di comunicazione, e se la tesla poteva essere utile per controbilanciare la politica di Trump, ora sta diventando un ospite non gradito, soprattutto nel momento in cui l’industria nazionale dei veicoli elettrici sta sfornando una miriade di nuovi modelli.



