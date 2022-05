Passaporto Vaccinale? Un potere che passa all’OMS

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha recentemente annunciato i piani per un trattato internazionale sulle pandemie legato a un passaporto digitale e a un sistema di identificazione digitale.

Riunitasi nel dicembre 2021 in una sessione speciale solo per la seconda volta dalla fondazione dell’OMS nel 1948, l’Assemblea sanitaria dell’OMS ha adottato un’unica decisione intitolata “Il mondo insieme”.

L’OMS prevede di finalizzare il trattato entro il 2024. L’obiettivo è quello di trasferire l’autorità di governo, oggi riservata agli Stati sovrani, all’OMS durante una pandemia, vincolando legalmente gli Stati membri al Regolamento sanitario internazionale rivisto dell’OMS.

Nel gennaio 2022 gli Stati Uniti hanno presentato proposte di modifica al Regolamento sanitario internazionale del 2005, che vincola tutti i 194 Stati membri delle Nazioni Unite, che il direttore generale dell’OMS ha accettato e trasmesso agli altri Stati membri. Queste modifiche, per quanto importanti, saranno approvate a maggioranza semplice e saranno vincolanti per tutte le parti.

La maggior parte dell’opinione pubblica è completamente all’oscuro di questi cambiamenti, che avranno un impatto sulla sovranità nazionale degli Stati membri. Tutto viene tenuto ad un livello talmente alto da non essere comprensibile ai normali cittadini.

Le modifiche proposte includono, tra l’altro, quanto segue:

l’OMS non dovrà più consultarsi con lo Stato o cercare di ottenere una verifica dallo Stato in cui si starebbe verificando un evento preoccupante (ad esempio, un nuovo focolaio) prima di intraprendere un’azione sulla base di tali segnalazioni (articolo 9.1).

Oltre all’autorità di determinare un’emergenza sanitaria di portata internazionale ai sensi dell’articolo 12, all’OMS saranno concessi ulteriori poteri per determinare un’emergenza sanitaria di portata regionale, nonché una categoria denominata allarme sanitario intermedio.

Non è più necessario che lo Stato interessato sia d’accordo con la determinazione del Direttore generale dell’OMS che un evento costituisce un’emergenza sanitaria di portata internazionale. Presso l’OMS sarà costituito un nuovo Comitato di emergenza, che il Direttore generale consulterà al posto dello Stato sul cui territorio si è verificata l’emergenza sanitaria di portata internazionale, per dichiarare la fine dell’emergenza. Quindi il diritto di decidere cosa sia un’emergenza sanitaria sarà tutto nelle mani di un comitato dell’OMS

Gli emendamenti conferiranno inoltre ai “direttori regionali” dell’OMS, anziché ai rappresentanti eletti degli Stati interessati, l’autorità legale di dichiarare un’emergenza sanitaria di interesse regionale.

Inoltre, quando un evento non soddisfa i criteri per un’emergenza di salute pubblica di portata internazionale, ma il Direttore generale dell’OMS ritiene che richieda una maggiore consapevolezza e una potenziale risposta di salute pubblica a livello internazionale, può decidere in qualsiasi momento di emettere un “allarme di salute pubblica intermedio” agli Stati e consultare il Comitato di emergenza dell’OMS. I criteri per questa categoria sono semplici: “il Direttore generale ha stabilito che richiede una maggiore consapevolezza internazionale e una potenziale risposta di salute pubblica internazionale”.

Attraverso questi emendamenti, l’OMS, con il sostegno degli Stati Uniti, sembra rispondere agli ostacoli che la Cina ha eretto nei primi giorni di covid. Questa è una preoccupazione legittima. Ma l’effetto netto degli emendamenti proposti è uno spostamento di potere dagli Stati sovrani, compreso il nostro, ai burocrati non eletti dell’OMS. Tutte le modifiche sono orientate verso un aumento dei poteri e una centralizzazione dei poteri delegati all’OMS, allontanandoli dagli Stati membri.

Leslyn Lewis, membro del parlamento canadese e avvocato con esperienza internazionale, ha avvertito che il trattato permetterebbe all’OMS di determinare unilateralmente cosa si intende per pandemia e di dichiarare quando una pandemia è in corso. “Ci ritroveremmo con un approccio unico per tutto il mondo”, ha ammonito. Secondo il piano proposto dall’OMS, le pandemie non devono limitarsi alle malattie infettive e possono includere, ad esempio, una crisi di obesità dichiarata.

Nell’ambito di questo piano, l’OMS ha incaricato T-Systems, società controllata dalla Deutsche Telekom con sede in Germania, di sviluppare un sistema di passaporto vaccinale globale, con l’intenzione di collegare ogni persona sul pianeta a un codice QR digitale.

“I certificati di vaccinazione a prova di manomissione e verificabili digitalmente creano fiducia. L’OMS sta quindi sostenendo gli Stati membri nella costruzione di reti di fiducia nazionali e regionali e di tecnologie di verifica”, ha spiegato Garret Mehl, capo del Dipartimento di Salute e Innovazione Digitale dell’OMS.

“Il servizio gateway dell’OMS funge anche da ponte tra i sistemi regionali. Può anche essere utilizzato come parte delle future campagne di vaccinazione e delle registrazioni a domicilio”.

Questo sistema sarà universale, obbligatorio, transnazionale e gestito da burocrati non eletti di una ONG catturata che ha già sbagliato la risposta alla pandemia di covirus.

Ovviamente pochissimi conosco questo problema, che cancella l’ennesimo pezzo di democrazia in nome di poteri e di un teorico bene superiore. Il tutto nel silenzio e nella rassegnazione più totali. Che devo dirvi: se vede che va bene così.



