OKTOBERFEST 2020 CANCELLATA, MAI SUCCESSO DALLA SECONDA GUERRA MONDIALE. Non resterà nulla delle tradizioni, l’Europa sradicata.

Per la prima volta dalla fine della seconda guerra mondiale non si terrà l’Oktoberfest a Monaco di Baviera, la festa della Birra nota a livello mondiale. L’annuncio è ufficiale ed è stato dato dal primo ministro della Baviera, Markus Soder, ad annunciarla, affermando che i rischi derivanti dalla festa sono, semplicemente , considerati troppo alti e quindi non giustificati.

La festa doveva tenersi dal 19 settembre al 4 ottobre, ma , dopo quello che è successo nella stazione sciistica di Ischgl, divenuta un centro di diffusione del virus in tutta Europa, non si vogliono prendere dei rischi di diffusione del contagio. Gli scorsi anni la festa aveva richiamato più di 6 milioni di turisti ed era considerato l’evento folkloristico più grande al mondo.

Un’altra tradizione popolare europea che viene cancellata. Senza colpo ferire tutto ciò che erano tradizioni europee, dagli sport, alla convivialità, alle feste tradizionali. Perfino al religione è stata cancellata, con la Chiesa cattolica ridotta al silenzio, il tutto con al complicità di Bergoglio che si comporta sempre più come una sorta di commissario liquidatore, disinteressandosi dell’uomo come credente, ma solo dell’uomo come pagatore. Chiese vuote, feste vuote, ristoranti e bar chiusi, tutti zitti, isolati, e chiusi in casa, resi singoli uniformi, tutti uguali, tutti pronti ad essere tracciati, impoveriti, schiacciati. Tuto per “Salvare la vita”. Però, è vita questa?



