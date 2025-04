Nvidia cade in Borsa dopo che gli USA annunciano limiti all’Export dei chip H20

Nvidia è crollata nel trading afterhours dopo che la società ha dichiarato che il governo degli Stati Uniti inizierà a richiedere una licenza per esportare i chip H20 dell’azienda in Cina, un’escalation di restrizioni a cui l’azienda si è pubblicamente opposta.

Il governo ha informato Nvidia lunedì che tale licenza sarebbe stata in vigore “per un futuro indefinito”, ha dichiarato la società in un 8K filing . La società prevede ora di riportare oneri per circa 5,5 miliardi di dollari durante il primo trimestre fiscale da “inventario, impegni di acquisto e riserve correlate” legati alla linea H20, ha dichiarato Nvidia.

Il 9 aprile 2025, il governo degli Stati Uniti ha informato NVIDIA Corporation, o la Società, che il governo degli Stati Uniti richiede una licenza per l’esportazione in Cina (comprese Hong Kong e Macao) e nei paesi D:5, o alle società con sede o con una società madre in tali paesi, dei circuiti integrati H20 della Società e di qualsiasi altro circuito che raggiunga la larghezza di banda di memoria dell’H20, la larghezza di banda di interconnessione o una combinazione di queste. Il governo degli Stati Uniti ha indicato che il requisito della licenza affronta il rischio che i prodotti coperti possano essere utilizzati in un supercomputer in Cina o essere dirottati verso di esso. Il 14 aprile 2025, il governo degli Stati Uniti ha informato la Società che il requisito della licenza sarà in vigore per un futuro indefinito. – 8K archiviazione

Come promemoria, l‘H20 è un chip ridimensionato che è stato progettato per rispettare le normative statunitensi sulle esportazioni ed è stato il principale GPU AI di Nvidia legalmente disponibile per la vendita in Cina dopo che l’H100/A100 è stato vietato.

Comunque il titolo ha preso un bel colpo, prima dell’apertura, con un – 6%:

Bloomberg News ha riportato che già a gennaio che l’amministrazione Trump stava valutando tale mossa. del resto questa è una risposto alle mosse antiaemricane impostate dal’amministrazione cinese. La guerra commerciale, per ora, va avanti.