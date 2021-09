“Non è ancora finita”. Fauci non rinuncia alla terza dose, nonostante il parere della FDA

Dopo che venerdì la FDA ha dato un duro colpo alle speranze di Biden di fare un regalo extra alla Pfizer, bloccando il booster generalizzato per i vaccini, Anthony Fauci ha affermato che, nonostante questo, i richiami saranno a disposizione della popolazione di fronte al covid-19.

Fauci, che è ancora il principale consigliere medico di Joe Biden ed è in qualche modo impiegato come direttore dell’Istituto nazionale per le allergie e le malattie, ha parlato due giorni dopo che un comitato consultivo della Food and Drug Administration statunitense ha sconsigliato il lancio nazionale di booster di Biden per tutte le età, approvandoli solo per le persone di età pari o superiore a 65 anni e per coloro che sono vulnerabili dal punto di vista medico.

“La storia non è finita perché sempre più dati stanno arrivando e arriveranno”, ha detto Fauci domenica a “This Week” della ABC, confermando il detto dei nostri giorni che, quando i dati confutano una teoria, l’errore non è della teoria, ma dei dati.

On ABC's This Week, Dr. Fauci defends Biden getting ahead of the science and announcing a plan to rollout booster shots only for it to be shot down by the FDA. "Isn't a timeline like that just confusing to people," Martha Raddatz asked. Fauci said it wasn't a problem. pic.twitter.com/OsKpWddmNo — Nicholas Fondacaro (@NickFondacaro) September 19, 2021

“L’unica cosa che le persone devono capire è che i dati arrivano letteralmente su base giornaliera e settimanale”, ha detto a “State of the Union” della CNN. “Continueranno a guardare questo letteralmente in tempo reale”. In altre parole, Fauci è fiducioso che con il tempo arriverà una nuova “scienza” per sfatare la “scienza” esistente. Appunto i dati si correggeranno per la politica, non viceversa.

La cosa più straordinaria è che, nonostante le accuse che gli sono state mosse , con tanto di prove, di aver finanziato la ricerca cinese sui virus con guadagno di funzione a Wuhan, nonostante un esplicito divieto degli Stati Uniti, di poter essere stato indirettamente il responsabile della pandemia di Covid, Anthony Fauci sia ancora nella sua posizione. Ecco, questo è un mistero al livello del convid-19 stesso. Poi se, miracolosamente, in futuro i dati fossero interpretati diversamente, allora ci sarebbe di che preoccuparsi per la democrazia e la salute.



