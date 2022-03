Nel 2050 solo il 44% dell’energia verde americana sarà Green

La produzione di energia rinnovabile è destinata a più che raddoppiare la sua quota nell’elettricità americana al 44% nel 2050 dal 21% di oggi, dato che si prevede un aumento delle installazioni eoliche e solari, ha affermato venerdì l’Energy Information Administration (EIA) degli Stati Uniti.

La produzione di energia da combustibili fossili, d’altra parte, dovrebbe diminuire dal 60% nel 2021 al 44% nel 2050, secondo le stime di EIA nel caso di riferimento del suo Annual Energy Outlook 2022 (AEO2022), che presuppone le leggi e i regolamenti attuali . Un calo importante, ma il petrolio e il gas rimarranno comunque un elemento non rinunciabile nel mix energetico USA.

I fattori chiave del declino della produzione di energia da combustibili fossili saranno la crescita più lenta della produzione a gas naturale e la continua chiusura delle centrali a carbone. Entro il 2050, la produzione di gas naturale è destinata ad aumentare in termini assoluti, ma la quota di gas naturale nel mix di produzione di energia degli Stati Uniti scenderà dal 37% nel 2021 al 34% nel 2050, afferma la VIA. Si prevede che la quota di carbone nella produzione di energia scenderà al 10% nel 2050 dal 23% nel 2021.

Quindi, saranno il solare e l’eolico a guidare la crescita della produzione di energia rinnovabile nei prossimi tre decenni, poiché si prevede che l’energia idroelettrica non cambierà molto nel 2050, mentre la geotermia e la biomassa rimarrebbero collettivamente meno del 3% della produzione totale di elettricità degli Stati Uniti .

Le energie rinnovabili stanno già rappresentando la maggior parte della nuova capacità energetica in arrivo negli Stati Uniti. Quest’anno, gli Stati Uniti aggiungeranno 46,1 gigawatt (GW) di nuova capacità di generazione elettrica su scala industriale alla rete elettrica, ha affermato la VIA a gennaio. Quasi la metà, o il 46 percento, delle aggiunte di capacità pianificate per il 2022 saranno l’energia solare, seguita dal gas naturale al 21 percento e dall’eolico al 17 percento. Si prevede che poco più della metà, o il 51%, delle aggiunte di capacità eolica del 2022 si troveranno in Texas, ha affermato l’EIA.

Sono previsioni realistiche? Abbiamo visto come sia stata sufficiente una crisi internazionale per far ripartire le centrali a carbone in mezzo mondo. Quindi sono piani creati Hic et Nunc, che, probabilmente, verranno modificate delle evoluzioni future dell’economia e della tecnologia.



