NATO – Russia: ci sono più navi da guerra nel Mediterraneo che pescherecci

Gli Stati Uniti cercano il dominio sul Mar Mediterraneo mentre aumentano le tensioni con Mosca. La NATO e la Russia hanno rafforzato le loro forze nella regione al livello più significativo in una generazione.

Thibault Lavernhe, ufficiale di comunicazione regionale dell’esercito francese nel Mediterraneo, ha dichiarato: “L’Ucraina ha cambiato le cose. Gli americani sono tornati. Non è stato così dalla Guerra Fredda“.

Ha aggiunto: “La Russia ha raddoppiato, se non triplicato, la sua capacità militare nell’area“. Quindi il risultato di questo bel pasticcio ucraino è che ormai ci sono più navi da guerra che pescherecci nelle acque fra Italia e Turchia, e queste navi, come vedrete, sono anche italiane…

Il funzionario militare francese stima che la Russia abbia 20 navi nel Mediterraneo. Lavernhe afferma che gli Stati Uniti hanno spostato navi da guerra dall’Oceano Atlantico per raddoppiare la loro presenza in mare.

Prima che la Russia invadesse l’Ucraina, la NATO operava con tre gruppi d’attacco di portaerei nella regione. Tre settimane fa, gli Stati Uniti hanno esteso il dispiegamento della portaerei USS Truman nel Mediterraneo orientale.

Il mese scorso il segretario alla Marina Carlos Del Toro ha affermato che l’attuale ruolo di Truman potrebbe consentirne l’uso come arma per un’altra nazione.

“Il ruolo di Truman, con altri alleati, è di dissuadere i russi da ulteriori aggressioni e di essere costantemente in attesa di ordini che potrebbero essere impartiti dal nostro presidente o da altri leader in tutto il mondo per la protezione dell’Ucraina e del popolo ucraino. ” Intanto però la tensione è massima perché le navi russe nel Mediterraneo non possono entrare nel mar Nero, quindi il posto più vicino resta il mare più vicino a noi, con una pericolosa concentrazione di navigli militari.

Oltre alla massiccia presenza navale, la NATO ha intensificato la raccolta di informazioni. Gli aerei spia francesi Atlantique 2 sono schierati a Creta per sorvegliare il mare.

3⃣allied aircraft carrier strike groups allowed us the ability to conduct a series of tactical missions designed to maximize air defense capabilities and extended the reach of long range precision maritime strikes in a rapidly evolving theater. #NATO #WeAreNATO #GiveEmHell pic.twitter.com/8GEHgk36qt

— USS Harry S. Truman (CVN 75) (@USSHARRYSTRUMAN) March 18, 2022