Multa record da 550 milioni per AliExpress dalla Commissione Europa

L’Europa ha deciso di usare il pugno di ferro contro i colossi del commercio elettronico cinese. La Commissione Europea ha inflitto una sanzione senza precedenti da 550 milioni di euro ad AliExpress, la nota piattaforma del gruppo Alibaba.

Il motivo è semplice: la totale incapacità di fermare la vendita di merci illegali e pericolose. I nostri mercati sono stati invasi da prodotti tossici e non a norma, mettendo a rischio i consumatori europei, e, soprattutto, questo non sembra aver nessun peso nelle scelte del colosso cinese.

La responsabile del settore tecnologico dell’Unione Europea, Henna Virkkunen, ha descritto uno scenario inquietante. Sui nostri schermi sono transitati per mesi cosmetici pericolosi, giocattoli non sicuri per i bambini e un’infinità di prodotti contraffatti.

La cosa peggiore è che il sistema informatico della piattaforma continuava a pubblicizzare e consigliare questi oggetti dannosi. Tutto questo accadeva anche dopo che le autorità avevano segnalato i rischi legati alla sicurezza.

I veri numeri del disastro per i consumatori

La sanzione applicata è la più alta mai registrata nella storia del Digital Services Act, la legge europea che regola i colossi del web.

Per capire la gravità della situazione, basta guardare i controlli interni dell’azienda cinese. Gli ispettori europei hanno scoperto una realtà quasi grottesca sulla gestione della sicurezza:

Poco personale: La piattaforma non aveva abbastanza addetti per controllare i milioni di prodotti in vendita.

La piattaforma non aveva abbastanza addetti per controllare i milioni di prodotti in vendita. Ritmi insostenibili: I moderatori umani avevano a disposizione appena 10 o 20 secondi per valutare la pericolosità di ogni singolo articolo.

I moderatori umani avevano a disposizione appena per valutare la pericolosità di ogni singolo articolo. Algoritmi ciechi: I sistemi di raccomandazione automatici amplificavano la diffusione degli oggetti illegali.

I sistemi di raccomandazione automatici amplificavano la diffusione degli oggetti illegali. Trucchi facili: Ai venditori scorretti bastava cambiare la categoria merceologica per aggirare i controlli della sicurezza.

Il danno economico e la concorrenza sleale

La questione non riguarda solo la salute pubblica, ma tocca da vicino il cuore della nostra economia. Questo modo di fare commercio crea una concorrenza sleale enorme a danno delle imprese europee.

I negozi fisici e le piattaforme digitali che rispettano le rigide regole europee subiscono un danno economico gigantesco. Pagare le tasse, garantire la sicurezza e verificare la catena dei fornitori costa molto. AliExpress ha invece permesso la vendita di merci a prezzi stracciati violando ogni norma di sicurezza.

Bruxelles sta colpendo duro tutto il settore. Solo due mesi fa, la piattaforma rivale Temu era stata sanzionata con una multa da 200 milioni di euro per violazioni simili. La differenza nell’importo mostra che il caso di Alibaba è considerato molto più grave e prolungato nel tempo.

Ovviamente vi è poi un’enorme responsabilità delle Dogane, soprattutto del centro/nord europa, che non effettuano controlli doganali adeguati e lasciano passare un po’ di tutto.

Le Prospettive Future del Mercato Digitale

L’azienda cinese ha definito la sanzione sproporzionata e ha dichiarato di aver investito molte risorse nella sicurezza. Ora la società ha tempo fino al 20 ottobre per presentare un piano d’azione concreto. Se non lo farà, arriveranno altre sanzioni economiche ancora più pesanti.

Questa decisione segna una svolta politica ed economica importante. L’Europa dimostra che l’accesso al suo ricco mercato interno ha un prezzo: il rispetto assoluto delle regole della concorrenza e della protezione dei cittadini. I giganti asiatici del web dovranno cambiare marcia in fretta, oppure i loro profitti in Europa verranno azzerati dalle sanzioni.