Mentre la Lagarde è dal Parrucchiere BTP oltre il 4% e Spread alle stelle. Questi sono “Quelli bravi”

Oggi la signora Lagarde, presidente della BCE, deve essere dal parrucchiere, o al salone d’abbronzatura, oppure a fare quei famosi esercizi a cosce e glutei che l’han resa famosa. perchè del suo impegno contro il “Frazionamento” dell’area euro oggi non si è visto proprio nulla. Intanto i tassi di interesse sui BTP sono esplosi e hanno superato il 4%, cosa che non si vedeva dal 2013, in piena crisi del debito:

Allo stesso modo lo spread BTP Bund è alle stelle, ha sfiorato i 250 punti base per poi abbassarsi a più di 240, anche qui siamo a valori che non si vedevano da un po’

Anche in questo caso sono valori che non si vedevano dal picco del marzo 2020, quando la stessa Lagarde di dimenticò completamente del problema e disse, papale papale, che lo Spread “Non era un problema della BCE”. Come , in fondo, non lo è neanche l’Euro, nel senso che l’unico vero problema della BCE è l’inflazione, la stessa che, essendo dovuta a fattori esterni, non riesce a controllare.

Sinceramente non ci sono molte spiegazioni a questa indifferenza della signora Lagarde. Ne azzardo qualcuna fra cui potete scegliere la migliore:

è veramente dal parrucchiere e nessuno a Francoforte è in ufficio, dato che il lunedì mattina è un brutto giorno;

vuole spingere i paesi del Sud, essenzialmente Italia e Grecia, al limite di rottura, affinché accettino politiche ancora più indigeribili, leggi Patrimoniale, che è sostenuta anche da Visco;

su mandato dei paesi nordici spinge l’Euro al punto di rottura, verso l’imposizione di controlli interni ai movimenti di capitali, come prevede @Musso;

non capisce nulla di economia e moneta;

un mix delle precedenti.

In attesa prendiamo atto che lo Spread dipende solo dalla Banca centrale , mentre il rendimento dei titoli giapponesi (Debito/PIL 260%) è pari allo 0,25% esattamente quello che vuole la BoJ. Ah, e l’inflazione giapponese è al 2,5%. Però loro hanno Kuroda, mica la Lagarde, e soprattutto non hanno la BundesBank.

Comunque nessun problema: ogni giorni di inazione della Lagarde è un giorno in meno di vita per l’Euro, il Mostro di Frankenstein delle monete



