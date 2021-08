Meluzzi: mi hanno proposto un “Vaccino Fake”. Possibilissimo, ltro che Libero

Il professor Alessandro Meluzzi in una conferenza pubblica ha denunciato il fatto che gli è stata offerta una falsa vaccinazione e così sarebbe successo a molti Vip, alcuni dei quali, evidentemente, ne hanno approfittato.

Ecco l’estratto video in cui Meluzzi ne parla



Dopo questa affermazione il professore è stato attaccato duramente. Ad esempio Libero gli ha dato, spietatamente, del “Diffusore di Fake News”, tanto per spiegare che è la sua nuova linea politica. Eppure perché sarebbe così strano che una persone incredula sui vaccini non cerchi una “Scorciatoia” per avere il Green Pass e non vaccinarsi. Magari con un via diversa da quella di Meluzzi, magari dando un premio a un medico, anch’egli poco credente o, semplicemente, un po’ più avido, che attesti l’avvenuta vaccinazione senza fare l’iniezione. Pensate che sia così impossibile questo fatto? Io non lo credo.

Perché allora questo accanimento verso Meluzzi’ Perché se si scoprisse che effettivamente ci sono stati casi simili cadrebbe la religione vaccinale, che non è basata su un libero convincimento, ma su un sistema para-religioso. Immaginate un Papa che bestemmi in pubblico, l’effetto sarebbe questo. Essendo un fatto religioso, poi nascono i Torquemada della faccenda. C’è sempre bisogno di un po’ di roghi di persone libere.



