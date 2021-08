Biden finirà il suo mandato, o ci troveremo Kamala Harris?

Riuscirà Biden a chiudere il suo mandato o ci troveremo Kamala Harris come presidente? Non che sia un grosso passo avanti: la Harris è stata uno dei candidati presidenti meno amati nella recente corsa presidenziale, ritirandosi quando i sondaggi l’hanno data al di sotto del 10%, e altri sondaggi mostrano come non sarebbe un presidente amato. Però la debacle di Biden è stata troppo evidente, troppo cocente, con dubbi troppo profondi sulla sua capacità di svolgere, anche a un livello minimo il proprio mandato, perché l’eventualità di un suo impeachement non venga a galla.

Primo punto: perché Trump ha perso le elezioni, al di là dei supposti brogli, lui che fino al Covid-19, non vedeva rivali? Perchè ha mentito agli americani, promettendo una rapida fine dell’epidemia che non c’è stata e non poteva esserci. Ha mentito sapendo, probabilmente, di mentire e gli americani, comunque non glielo hanno permesso. Tutto il resto è stato soprattutto folklore americano.

Ora Biden, ha mentito sapendo di mentire sull’Afganistan. Sapeva che il ritiro sarebbe stato un disastro, ma ha detto a luglio l’esatto contrario ed ha continuato a dirlo. Due giorni fa ha affermato che “Non ci sono notizie di difficoltà a raggiungere l’aeroporto di Kabul”; quando era noto che i talebani avevano posto dei blocchi esterni e che una folla assediava la struttura, e per essere smentito dal Dipartimento di Stato dopo 12 ore.

Ora anche il mainstrean sta iniziando ad attaccare Biden, a vedere come lui non sia in grado di governare. Ci sono state critiche, moderate e sporadiche, perfino dalla CNN, che è un po’ come se la Pravda sovietica avesse criticato il PCUS, ma ora anche l ABC, filo democratica, inizia a farsi qualche domanda, come potete vedere nel successivo video.

Però non è solo questo, c’è ben altro. Solo il 39% degli americani ritiene che sia veramente lui a esercitare il potere, secondo un recente sondaggio Rasmussen. Inoltre gli scommettitori iniziano a mostrare che la gente inizia a credere che le sue dimissioni siano sempre più probabili. Predictit ad esempio afferma che se basta scommettere 26 centesimi per vincere un dollaro sulle sue dimissioni:

Il che corrisponde con quanto scommesso sul sito online di Gambling.com, nel quale solo il 63% degli scommettitori pensa che Biden finirà il proprio mandato. Secondo il documentarista del Ami Horowitz è chiaro che gli americani stiano schierandosi contro Biden.

Biden recentemente è sembrato sempre più refrattario ai contatti con la stampa e mai in grado di accettare domande che non fossero preconfezionate, altro segnale della sua incapacità di far fronte al più banale dei contrattempi. Intanto gli americani sono preoccupati anche dal punto di vista economico, per l’inflazione che appare crescente, e per una politica interna confusa e contraddittoria. Senza parlare dei problemi di Hunter Biden e dei suoi video con prostitute.

Forse la maggior arma nelle mani di Biden è il fatto che, dopo di lui, arriverebbe la Harris. Come disse Carlo II d’Inghilterra a suo fratello e successore, Giacomo II, quando questi lo mise in guardia dagli attentati: “Non saranno molti a volermi sul trono, ma di sicuro nessuno ci vuole te”



