Mega frode sui test covid-negli USA. Decine di centri indagati

Secondo una causa intentata di fronte alla King County Superior Court, una società di test Covid-19che gestisce almeno 13 siti nello stato di Washington è stata accusata di falsificare, ritardare o non fornire i risultati dei test, mentire ai pazienti e conservare in modo improprio campioni di test. L’imputato è il Center for COVID control, che si è esteso a circa 300 sedi negli Stati Uniti, approfittando dei residenti quando i frequenti test Covid-19 erano molto richiesti come “strumento critico nella lotta contro COVID-19”,

“Il Center for COVID Control ha contribuito alla diffusione del COVID-19 quando ha fornito risultati falsi negativi”, ha affermato il procuratore della contea di King, Ferguson, in una dichiarazione, aggiungendo “Questi centri di test fittizi hanno minacciato la salute e la sicurezza delle nostre comunità. Devono essere ritenuti responsabili”.

La causa sostiene anche che il Center for COVID Control abbia conservato i test nei sacchi della spazzatura per più di una settimana, invece di refrigerarli adeguatamente; ha cambiato le date dei campioni, ormai scaduti, per poter comunque lucrare sugli esami, e di “mentire ai pazienti su base giornaliera” quando venivano chieste informazioni sull’esito dei test.

Ferguson ha anche nominato Akbar Syed, Aleya Siyaj e Doctors Clinical Laboratory come parti nella causa.

Syed e Siyaj, che sono sposati, hanno co-fondato la società di test e vivono in Illinois. Anche il Doctors Clinical Laboratory ha sede in Illinois e testa i campioni raccolti a Washington, sebbene non sia registrato presso l’Ufficio del Segretario di Stato di Washington, afferma la causa in corso.

Al fianco delle frodi mediche la società ha anche compiuto delle frodi finanziarie registrando i clienti assicurati come “Non assicurati” e quindi incassando due volte il costo dei test, dallo stato e dall’assicurazione. Una situazione che mette completamente in dubbio tutta la politica anti-covid condotta nel nord ovest degli USA. Uno degli innumerevoli casi in cui persone disoneste hanno frodato sul covid per arricchirsi illecitamente.

