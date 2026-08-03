Maxi-fusione da 400 miliardi tra colossi farmaceutici: AstraZeneca vuole Bristol Myers, ma Wall Street frena

Un terremoto finanziario rischia di scuotere l’industria farmaceutica mondiale. Le indiscrezioni su una trattativa riservata da 400 miliardi di dollari tra AstraZeneca e Bristol Myers Squibb svelano un’aggressiva mossa di potere per conquistare il mercato americano, scatenando la freddezza dei mercati e molti dubbi tra gli analisti.

La notizia diffusa dal Financial Times ha riacceso i riflettori sui giganteschi movimenti finanziari delle multinazionali della salute. Secondo fonti vicine al dossier, il colosso anglo-svedese AstraZeneca starebbe valutando da mesi la clamorosa acquisizione dell’americana Bristol Myers Squibb.

Se l’operazione andasse a buon fine, prenderebbe forma uno dei gruppi industriali più grandi di sempre. Eppure, l’accoglienza di Wall Street e della City di Londra è stata gelida.

Le reazioni dei listini sono state immediate e trasparenti. A Londra le azioni di AstraZeneca sono scivolate di circa il 5%, mentre a New York il titolo di Bristol Myers Squibb ha guadagnato il 6%. Evidentemente l’operazione non viene vista alla pari.

Una scalata aggressiva verso il mercato americano

La strategia di AstraZeneca risponde a una logica espansiva ben precisa. Dopo aver quotato direttamente le proprie azioni a New York lo scorso giugno, la società punta a diventare un attore centrale negli Stati Uniti.

Sulla carta, l’unione dei due colossi creerebbe un polo globale dal valore imponente di 400 miliardi di dollari. L’obiettivo dichiarabile sarebbe la creazione di un colosso imbattibile nella ricerca oncologica e cardiovascolare.

Tuttavia, sotto la superficie dell’operazione si nasconde un’operazione finanziaria che lascia perplessi gli esperti del settore. La banca d’affari Jefferies ha definito questa mossa un vero e proprio “rompicapo”.

Il contrasto tra crescita e scadenze di brevetto

Il nodo centrale risiede nella profonda diversità dei bilanci delle due aziende. AstraZeneca gode di una solida crescita organica, spinta da farmaci innovativi e da una ricerca scientifica in forte espansione.

Al contrario, Bristol Myers Squibb si trova di fronte a una pesante scadenza dei brevetti. Prodotti di punta che generano circa metà del suo fatturato, come l’anticoagulante Eliquis e il farmaco oncologico Opdivo, perderanno a breve la protezione legale. Inoltre la redditività è inferiore rispetto ad Astra Zeneca. Questo rende BMY scalabile.

Parametro Economico AstraZeneca (AZN) Bristol Myers Squibb (BMY) Valore di Borsa Circa 264 miliardi $\vert{} Circa 133 miliardi$ Multiplo Utili (P/E 2027) Circa 15 volte Circa 11 volte Profilo Industriale Alta crescita e innovazione Forte cassa ma brevetti in scadenza Impatto sulla Fusione Rischio diluizione crescita Iniezione di liquidità a breve termine

La trappola dei conti e dell’ingegneria finanziaria

Dal punto di vista puramente contabile, l’acquisizione appare vantaggiosa nell’immediato. Bristol Myers Squibb viene scambiata a un prezzo più basso rispetto ai suoi utili, pari a circa 11 volte le stime al 2027, contro le 15 volte di AstraZeneca.

Questa differenza permette ad AstraZeneca di mostrare un aumento immediato degli utili per azione. Si tratta però di un beneficio temporaneo, una sorta di illusione finanziaria. Però Astra Zeneca vedrà un calo dei propri utili per azione, e qusto spiega la caduta dei valori di borsa.

Acquistare la società americana significa caricarsi di oltre 30 miliardi di dollari di ricavi destinati a crollare nei prossimi anni a causa dei farmaci generici. Per gli azionisti di AstraZeneca, il rischio concreto è di veder rallentare la crescita a lungo termine della propria azienda.

I muri dell’antitrust e le pressioni politiche

Oltre alle perplessità finanziarie, il progetto incontra ostacoli regolatori e politici altissimi. Entrambe le aziende detengono portafogli importanti nel settore dei tumori.

Le autorità per la concorrenza, a partire dalla Federal Trade Commission americana, analizzeranno ogni sovrapposizione di mercato. Per evitare posizioni dominanti, i regolatori potrebbero imporre la vendita forzata di importanti linee di ricerca.

Non va poi sottovalutata la componente politica. AstraZeneca è un acquirente con sede nel Regno Unito che intende rilevare un pilastro dell’industria farmaceutica statunitense. In una fase storica dominata dalla protezione della produzione interna americana, l’operazione farebbe inevitabilmente salire la tensione a Washington.

I limiti dei mega-accordi in sanità

Gli analisti delle principali banche d’affari sollevano forti dubbi sull’utilità dell’operazione. HSBC ricorda come le mega-fusioni sopra i 100 miliardi di dollari abbiano raramente funzionato nel settore farmaceutico.

Aumentare il debito e la complessità aziendale rischia di frenare l’agilità operativa. La maggior parte degli investitori predilige acquisizioni mirate e di dimensioni contenute, piuttosto che gigantesche manovre societarie. Una società più piccola può inseguire settori più convenienti, magari anche di nicchia.

La decisione finale dipenderà dalla volontà dei vertici delle due multinazionali di forzare la mano. Ma al momento, il verdetto dei mercati è chiaro: il maxi-matrimonio del farmaco solleva più dubbi che certezze.