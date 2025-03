Massacro nelle Poste in Germania: 8000 licenziamenti

Entro la fine dell’anno le poste tedesche taglieranno 8.000 posti di lavoro. L’azienda giustificò questa decisione con costi elevati. Ciò riguarda la divisione lettere e pacchi di DHL in Germania, che a cavallo dell’anno contava circa 187.000 dipendenti: circa il quattro percento dei posti di lavoro verrà eliminato. La riduzione dovrebbe essere effettuata in modo socialmente accettabile, almeno nelle premesse.

Nell’era digitale, il volume della posta è in calo da molto tempo . L’anno scorso, la quantità di posta pubblicitaria è diminuita notevolmente, mentre il volume dei pacchi è aumentato, come ha affermato l’azienda.

Anche il core business delle poste in Germania è da tempo un problema per il gruppo multinazionale; altri settori commerciali sono più redditizi, come le spedizioni espresse, utilizzate principalmente dalle aziende per spedire merci e documenti urgenti. Anche i servizi della supply chain e il trasporto merci generano maggiori profitti. Putroppo, gli effetti della crisi economica e dei conflitti geopolitici si sono fatti sentire anche in queste aree di business.