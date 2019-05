Marco Zanni: Orban è con l’Italia, contro una politica migratoria folle

L’onorevole Marco Zanni è intervenuto con un’intervista radiofonica sul tema dei rapporti euroopei della Lega. Spesso il movimento di Salvini viene accusato di essere alleato con partiti di altri paaesi europei che hanno posizioni sfavorevoli all’Italia. In realtà, come spiega Zanni, questi partiti sono contrari a decisioni europee che sono NEGATIVE anche per l’Italia, Orban in primis, che è contrario di principio alla riallocazione perchè contrario ad un’entrata indiscriminata e senza controlli dei migranti. Una posizione semplice e che non è contraria agli interessi dell’Italia, tranne che la stessa non voglia un flusso indiscriminato di migranti.

Buon ascolto e sempre un grazie a Fausto, L’Inriverente, per il fattivo supporto tecnico.



