Macron ha vinto? Bene, governa su una minoranza di francesi. Saranno cinque anni interessanti

Evviva, Evviva, secondo gli exit poll Macron avrebbe battuto la Le Pen. 58% a 42%. La CNN aveva già pronte perfino le immagini per festeggiare, Hip Hip Hurra!

Emmanuel Macron will win France's presidential election, pollsters project, fending off a historic far-right challenge from Marine Le Penhttps://t.co/Owd9H45FvK pic.twitter.com/uQa51jmWp4 — CNN (@CNN) April 24, 2022

Macron regna, votato su una stretta minoranza dei francesi. Lo nota, basandosi proprio su questi dati anticipati, una persona molto attenta ai fatti di cronaca ha fatto due conti :

Estimation des résultats en voix (Ipsos) : Macron : ~18,6 millions

Abstention + Blancs/Nuls : ~16,9 millions

Le Pen : ~13,3 millions #presidentielles2022 #Elections2022 — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) April 24, 2022

Nella migliore delle ipotesi, quella degli Exit Poll, la stragrande maggioranza dei francesi NON ha votato Macron. I NON votanti per Macron superano di 12 milioni i suoi sostenitori. Altro che “Grande maggioranza” e “Vittoria significativa”: la Francia non vota Macron. Non solo, i macronisti sono stati in forte calo:

France, Ifop-Fiducial projection: Presidential run-off election Macron (EC-RE): 58% (−8)

Le Pen (RN-ID): 42% (+8) +/- vs. 2017 election#2emeTour pic.twitter.com/982Px2BaEN — Europe Elects (@EuropeElects) April 24, 2022

Anche con l’astensione alle stelle l’approvazione di Macron è scesa dell’otto per cento. Non so chi lo ha votato ora, ma so chi non lo voterà la prossima, i francesi.

Non solo: ci sono aree calde, anzi caldissime, in cui Macron ha perso. Ad esempio nella Martinica, dove c’erano stati dei moti violenti contro la Francia a causa degli obblighi vaccinali. Qui la Le Pen ha vinto:

France (Martinique), Presidential run-off election (preliminary final result) Le Pen (RN, right): 61% (+39)

Macron (EC, centre to centre-right): 39% (-39) (+/- vs. 2017 election) Macron is ahead nationwide and has been elected for a second term.#presidentielles2022 pic.twitter.com/8NFgcr3QY7 — America Elects (@AmericaElige) April 24, 2022

Guadalupa

France (Guadeloupe), Presidential run-off election (preliminary final result) Le Pen (RN, right): 70% (+45)

Macron (EC, centre to centre-right): 30% (-45) (+/- vs. 2017 election) Macron is ahead nationwide and has been elected for a second term.#presidentielles2022 pic.twitter.com/6GOIkaN6Sk — America Elects (@AmericaElige) April 24, 2022

Guyana

France (French Guiana), Presidential run-off election (preliminary final result) Le Pen (RN, right): 61% (+26)

Macron (EC, centre to centre-right): 39% (-26) (+/- vs. 2017 election) Macron is ahead nationwide and has been elected for a second term.#presidentielles2022 pic.twitter.com/rDsT2wVTUZ — America Elects (@AmericaElige) April 24, 2022

Anche in Corsica è davanti la Le Pen. Quindi abbiamo dei bei pezzi di territorio francese che non vogliono vedere Macron neanche in foto e comunque il presidente è minoritario, fortemente minoritario, nel paese. ha vinto solo perché la Sinistra è troppo orgogliosa per voler vincere.

Si preparano già le manifestazioni, e NON per festeggiare Macron. Sarà una notte molto calda.

In Francia non festeggeranno, ma lo faranno le TV Italiane…



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐