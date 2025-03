l’Unione Europea ha un Paese che non è più Completamente Democratico

L’Unione Europea si vantava di essere il cuore della democrazia, e questo sistema di governo era visto come un pre-requisito per accedere a questa associazione, pur non essendo l’Unione, nel suo funzionamento, democratica, nel senso che non è basata sul voto diretto popolare.

Ora la UE cessa di vantare questo primato, e non lo diciamo in questo umile blog , ma lo afferma un media sicuramente non sovranista e di fama mondiale: The Economist.

Nel suo “Indice di democrazia globale“, “Global Democracy Index” la rivista economica inglese indica la Romania non più come un paese democratico, più o meno perfetto, ma come un “Regime ibrido”, in cui la democrazia è parziale e compensata da elementi di autoritarismo. Ecco la mappa globale della democrazia:

La Romania viene ad essere indicata a un livello solo leggermente superiore alla Turchia e all’Ucraina, a un livello inferiore rispetto la Moldova, e al livello del Paraguay, del Kenya o del Buthan molto lontana da una democrazia piena.

Del resto è il paese dove la Corte Costituzionale cancella le elezioni per una piccola campagna su Tik Tok, e dove un candidato presidente, in posizione preminent,e viene arrestato sulla base di accuse per lo meno dubbie. Perfino il vicepresidente Vance ha preso il paese come esempio di democrazia debole.

Chissà se vedremo le vestali della democrazia di Bruxelles stracciarsi le vesti per questo risultato: si è minacciata d’espulsione la Polonia e ‘Ungheria per “Violazioni dello stato di diritto”, vedremo la stessa minaccia fatta al governo socialista rumeno? Ne dubitiamo.