L’Ucraina potrebbe importare grandi quantità di GNL USA a sostituzione del gas russo

L’Ucraina potrebbe importare quantità significative di GNL statunitense attraverso i terminali dei Paesi dell’UE, nel tentativo di incrementare le forniture con le infrastrutture interne danneggiate dagli attacchi russi, ha dichiarato il capo dell’operatore del sistema del gas a Reuters in un’intervista pubblicata mercoledì.

L’Ucraina potrebbe importare almeno 4 miliardi di metri cubi di gas tra aprile e ottobre di quest’anno, ha dichiarato a Reuters Dmytro Lyppa, amministratore delegato del Gas Transmission System Operator of Ukraine (GTSOU).

DTEK, la più grande compagnia energetica privata ucraina, ha firmato a giugno un Heads of Agreement (HOA) con l’azienda statunitense Venture Global per la fornitura di GNL americano all’Ucraina e all’Europa orientale.

Secondo l’operatore del sistema del gas, l’Ucraina potrebbe importare il GNL americano attraverso i terminali in Germania, Grecia, Lituania e Polonia.

“Se consideriamo l’aspetto politico, è meglio per noi portare il più possibile (GNL americano) in Polonia e gradualmente portarlo da noi”, ha detto Lyppa alla Reuters.

L’Ucraina può importare gas naturale attraverso i gasdotti di Polonia, Slovacchia e Ungheria.

L’Ucraina cercherà di importare quanto più GNL statunitense possibile attraverso i terminali europei, ha dichiarato il dirigente.

A causa della situazione geopolitica, l’Ucraina potrebbe preferire il GNL statunitense alle forniture dei concorrenti, ad esempio del Qatar, se la differenza di prezzo non è significativa, ha dichiarato Lyppa alla Reuters. Appare chiaro come a parità di prezzo o quasi, il prodotto statunitense verrebbe preferito per mostrare vicinanza agli USA e garantirsene la copertura, anche se il gas russo via gasdotto verrebbe ad essere estremamente più conveniente.

Negli ultimi giorni gli Stati Uniti hanno cercato di mediare un accordo di cessate il fuoco tra Ucraina e Russia. Martedì l’Ucraina ha “espresso la disponibilità ad accettare la proposta degli Stati Uniti di attuare un cessate il fuoco immediato e provvisorio di 30 giorni”, si legge in una dichiarazione congiunta delle delegazioni ucraina e americana dopo il loro incontro a Gedda, in Arabia Saudita.

Tuttavia, la proposta di cessate il fuoco è subordinata all’accettazione da parte della Russia.

La Russia ha preso di mira – e colpito – le infrastrutture energetiche in Ucraina dall’inizio dell’invasione nel febbraio 2022. Gli attacchi aerei diventano più aggressivi e frequenti durante l’inverno, quando l’Ucraina ha bisogno di più gas e di tutte le altre fonti di energia per mantenere il riscaldamento e le luci accese.