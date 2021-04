L’ordine della vaccinazione e la difficoltà, anche per Draghi, di avere la botte piena e la moglie ubriaca

posted by Leoniero Dertona

Ieri il commissario Figliuolo ha emesso, come potete vedere dal titolo, delle nuove linee guida vincolanti per i vaccini. La mossa era dovuta dopo che molte regioni, Toscana in testa, aveva iniziato a vaccinare delle categoria un po’ a caso, o meglio a seconda della loro influenza politica.

Il generale Figliuolo ha messo le cose a posto, come si può vedere nella successiva immagine, dove sono indicate le categorie prioritarie:

Quindi, finalmente, si dà la priorità all’età, anche in considerazione del fatto che le categorie veramente a rischio sono proprio gli anziani ultra sessantenni.

Finalmente, ad oltre tre mesi dell’inizio della campagna vaccinale, si è preso di mira la categoria che avrebbe dovuto essere coperta sin da subito. C’è però solo un problema, che ha causato una piccola gaffe da parte del presidente del consiglio Draghi:

“Abbiamo vaccinato uno psicologo di 35 anni!”. Certo, anche nelle nuove categorie indicate dal generale Figliuolo gli “Operatori sanitari” fanno parte delle categorie da vaccinare in via prioritaria Se si voleva evitare di vaccinare gli psicologi trentacinquenni bisognava, ad esempio, affermare che “Si vaccinano gli operatori sanitari oltre i 45 anni di età”, il che sarebbe stato estremamente coerente con i rischi cosi dagli operatori sanitari stessi. Allo stato attuale avremo molti altri psicologi, amministrativi e medici legali vaccinati anche a 35 anni, o meno…



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐