L’OPEC+ sceglie la prudenza: mini-aumento del greggio mentre lo Stretto di Hormuz si ferma

Domenica l’OPEC+ ha concordato di aumentare la produzione di petrolio di un modesto 206.000 barili al giorno (bpd) ad aprile, optando per un aumento cauto dell’offerta anche se la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran sta interrompendo le spedizioni in tutto il Medio Oriente.

La decisione, confermata in una dichiarazione ufficiale dopo la riunione del gruppo, coinvolge otto membri principali: Arabia Saudita, Russia, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Kuwait, Kazakistan, Algeria e Oman. L’aumento pone fine a una pausa di tre mesi nell’incremento della produzione, ma è ben al di sotto degli aumenti più consistenti, fino a 411.000-548.000 bpd, che erano stati discussi nei giorni scorsi.

La mossa arriva in un momento in cui i flussi di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz, che rappresenta oltre il 20% del transito globale di greggio, sono stati gravemente interrotti. Gli armatori hanno interrotto i viaggi dopo aver ricevuto avvertimenti sulla chiusura della via navigabile, con centinaia di navi che sarebbero ancorate su entrambi i lati dello Stretto. Diverse navi sono state anche oggetto di attacchi nel contesto dell’escalation delle ostilità.

Nonostante i timori di un eccesso di offerta all’inizio di quest’anno, il greggio Brent ha registrato un forte rialzo a causa del rischio geopolitico, salendo verso gli 80 dollari al barile nel trading over-the-counter di domenica, dopo aver toccato i 73 dollari venerdì, il livello più alto da luglio. Oggi questo valore potrebbe anche essere abbondatemente superato.

Gli analisti sostengono che il modesto aumento potrebbe non essere sufficiente a calmare i mercati. L’OPEC+ ha storicamente aumentato la produzione per attenuare le interruzioni dell’approvvigionamento, ma la capacità di riserva al di fuori dell’Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti è limitata. Anche questi produttori potrebbero avere difficoltà a esportare ulteriori barili fino a quando la navigazione nel Golfo non si sarà stabilizzata.

Secondo alcune fonti, l’Arabia Saudita aveva già aumentato la produzione di circa 500.000 barili al giorno nelle ultime settimane in previsione di potenziali interruzioni legate agli attacchi statunitensi contro l’Iran. Anche gli Emirati Arabi Uniti hanno aumentato le esportazioni.

L’Iran, membro dell’OPEC che produce circa 3,3 milioni di barili al giorno, ha visto le sue infrastrutture di esportazione messe a dura prova dal conflitto. Con le tensioni elevate e le limitazioni alle spedizioni, gli operatori ritengono che i prezzi dipenderanno meno dalle decisioni sulle quote e più dalla possibilità di trasportare fisicamente il petrolio attraverso il Golfo.