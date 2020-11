LO (SPORCO) RUOLE DEL DOTTOR FAUCI FRA ELEZIONI E COVID-19

Anthony Fauci, un tecnico non eletto alla guida del NIAD , l’istituto nazionale per le malattie e le allergie, sarebbe un tecnico che, un bel giorno, ha deciso di giocare un ruolo politico, senza sorpresa, a favore dei Dem e di Biden. Lo ha fatto in modo sporco. Ad esempio ha nascosto Trump informazioni importanti rivelandole, invece all’avversario Biden. Mentre l’annuncio è arrivato dopo le elezioni ed anche Trump lo ha saputo dopo, al contrario Fauci aveva già comunicato l’informazione al team Biden il sabato precedente e questi si era ben guardato dal renderlo pubblico. Naturalmente il team Trump ha preso molto male questa notizie che ha rivelato la già sospetta imparzialità politica del medico.

Però i problemi non si fermano qui. fauci ha , come tanti medici in Italia, una forte spinta per una chiusura autoritaria dell’economia e delle libertà, in nome di uno scientismo che cancella la democrazia. La versione americana di questi medici è proprio Fauci…

vediamo cosa dice a questa intervista al New York Post che , infatti titola il tutto “FATE COME VI ORDINO“.

REPORTER: “Quindi, più specificamente, come possiamo evitare o mitigare il prossimo?”

FAUCI: “Beh, ci sono molte cose che possiamo fare. Prima di tutto, dobbiamo pensare a livello globale.

Le pandemie sono globali, quindi dobbiamo unirci a livello globale. C’è una cosa chiamata Global Health Security Network, o agenda, che è stata istituita diversi anni fa. Dobbiamo rafforzarlo. Dobbiamo rafforzare le nostre collaborazioni internazionali. Dobbiamo avere persone che parlano tra loro in sorveglianza. Deve essere aperto e trasparente. Quando funziona, puoi rilevare le epidemie in anticipo e rispondere presto. Approcci scientifici e tecnologie ci consentiranno di fare ciò che abbiamo fatto con questo focolaio, realizzare rapidamente un vaccino. Possiamo fare anche meglio di così, ma non puoi fare scienza da solo. Deve essere la salute pubblica e la scienza classica. “

GIORNALISTA: “Allora, ci sono paesi in cui lei – ci sono paesi che sembrano andare bene. Ci sono paesi ora che sostengono come modelli per una risposta abbastanza buona a questo? “

FAUCI: “Sai, la risposta è sì, ma in questo momento sembra che ogni Paese stia soffrendo. Spesso veniamo confrontati con paesi che non sono paragonabili a noi. Non siamo una piccola isola di 5 milioni di persone che possiamo chiudere. Non siamo un paese che accetterebbe se un governante ci dicesse “Devi farlo”.

Proprio oggi stavo parlando con i nostri colleghi del Regno Unito che dicevano che il Regno Unito è molto simile a dove siamo ora in epidemia perché ciascuno dei nostri paesi ha quello spirito indipendente, non vogliamo che ci venga detto cosa fare.

Bene, lo capisco, ma ora è il momento di fare quello che ti viene detto. (Risate) E penso che sia davvero qualcosa che dovremmo fare adesso. “

Quindi bisogna fare quello che dice Fauci, Punto e basta. Anche probabilmente se vi dice di votare Biden. Praticamente vi prescrive una supposta, solo molto grossa.