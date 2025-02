L’Iran non può esportare più petrolio, perché le petroliere non sanzionate scarseggiano

Il crescente numero di petroliere sanzionate dagli Stati Uniti sta limitando la disponibilità per l’Iran di esportare il proprio greggio, poiché Teheran è in una concorrenza più intensa con la Russia e il Venezuela per le navi non ancora inserite nella lista nera dal Tesoro degli Stati Uniti.

“C’è solo un numero di petroliere sul mercato disposte a prendere petrolio sanzionato ad alto rischio e ora l’Iran ha bisogno di competere con la Russia e il Venezuela per assicurarsele”, ha detto in un evento ha dichiarato in un evento Muyu Xu, analista senior del petrolio greggio presso Kpler, come riportato da Bloomberg.

Le sanzioni più severe imposte dall’inizio dell’anno alle petroliere che trasportano petrolio dalla Russia e dall’Iran hanno creato una corsa alle petroliere non sanzionate. L’Iran è quindi in competizione con la Russia, e in una certa misura anche con il Venezuela, per assicurarsi navi non sanzionate.

Gli acquirenti in Asia, compresi i maggiori importatori asiatici di petrolio, Cina e India, preferiscono evitare le petroliere sanzionate dagli Stati Uniti.

L’anno scorso sono state utilizzate circa 150 petroliere per trasportare petrolio iraniano, ma ora più di 100 di queste sono state messe nella lista nera dagli Stati Uniti, lasciando sempre meno navi disponibili per il commercio non sanzionato.

Secondo le stime di Kpler, le esportazioni di petrolio iraniano sono diminuite da quando gli Stati Uniti hanno iniziato ad aumentare le sanzioni sulle esportazioni di petrolio iraniano alla fine del 2024, anche prima dell’insediamento del presidente Donald Trump.

Le esportazioni di petrolio sono scese a circa 1,5 milioni di barili al giorno (bpd), in calo rispetto a 1,76 milioni di bpd a novembre, prima dell’inizio delle nuove sanzioni, secondo i dati di Kpler citati da Bloomberg.

L’offerta iraniana potrebbe diminuire ulteriormente dopo che lunedì gli Stati Uniti hanno imposto ulteriori sanzioni volte a soffocare il commercio attraverso la flotta ombra dell’Iran, nell’ambito della campagna di massima pressione dell’amministrazione Trump sull’Iran.

“Gli Stati Uniti utilizzeranno tutti gli strumenti a nostra disposizione per colpire tutti gli aspetti della catena di approvvigionamento petrolifero iraniano, e chiunque commerci in petrolio iraniano si espone a un rischio significativo di sanzioni”, ha detto il Segretario al Tesoro Scott Bessent.

L’Ufficio per il controllo dei beni stranieri degli Stati Uniti ha inoltre aggiunto quattro società indiane al suo ultimo elenco di entità sanzionate per il loro coinvolgimento nel commercio internazionale di petrolio greggio iraniano.