Linee di credito open e credito acquirente: la chiave per l’export italiano in Africa e America Latina (di Marco Minossi)

I riferimenti di attualità vanno dal piano Mattei per l’Africa, agli accordi di Meloni in Arabia Saudita, alle due aree geografiche indicate dal Ministero degli Esteri lo scorso 21 marzo quali sbocchi internazionali alternativi per il business italiano. Le aziende italiane, note per la loro qualità e innovazione, hanno un enorme potenziale di crescita nei mercati emergenti di Africa e America Latina.

Tuttavia, la distanza geografica, le differenze culturali e, soprattutto, i rischi finanziari rappresentano spesso ostacoli significativi. In questo contesto, le linee di credito open e le operazioni di credito acquirente emergono come strumenti finanziari cruciali per superare queste sfide e favorire l’espansione dell’export italiano.

Le linee di credito open rappresentano un accordo tra una banca e un esportatore, che consente a quest’ultimo di offrire termini di pagamento dilazionati ai propri acquirenti esteri. Questo strumento offre numerosi vantaggi:

Flessibilità – Permette di adattare i termini di pagamento alle esigenze specifiche di ogni transazione, migliorando la competitività dell’offerta italiana.

Fiducia – Riduce il rischio di insolvenza, poiché la banca si assume parte del rischio di credito.

Liquidità – Consente all’esportatore di ricevere un anticipo sui crediti commerciali (almeno un 15% prima o contestualmente alla spedizione della merce), migliorando il flusso di cassa.

Il Credito acquirente viene ad essere un finanziamento sicuro per l’importatore estero, offrendogli un finanziamento diretto, consentendogli di acquistare beni e servizi italiani con pagamenti dilazionati, a rate costanti e interesse agevolato. Questo strumento presenta in particolare i seguenti benefici:

Accesso al credito – Permette agli importatori di accedere a finanziamenti che altrimenti sarebbero difficili da ottenere.

Garanzia per l’esportatore – L’esportatore riceve il pagamento dalla banca come rimessa diretta, praticamente annullando il rischio di insolvenza.

Sviluppo di relazioni a lungo termine – Facilita la creazione di partnership durature con gli acquirenti esteri.

Perché possono essere importanti per l’export italiano l’Africa e l’America Latina? Perché sono mercati in rapido sviluppo, con una domanda crescente di beni e servizi di qualità. Tuttavia, molte aziende locali hanno difficoltà sia ad accedere a finanziamenti tradizionali, sia di conseguenza ad essere affidate dalle assicurazioni dei crediti. Le linee di credito open e il credito acquirente colmano questo divario, rendendo i prodotti italiani più accessibili e competitivi.

Inoltre, questi strumenti finanziari offrono una maggiore sicurezza alle aziende italiane, riducendo il rischio di perdite dovute a insolvenze o instabilità politica. Ciò è particolarmente importante nei mercati emergenti, dove i rischi possono essere più elevati.

E qui interviene il ruolo delle istituzioni del sostegno pubblico all’export italiano.

Per massimizzare l’efficacia di questi strumenti, è infatti indispensabile il supporto delle istituzioni. SACE (Servizi Assicurativi del Commercio Estero) interviene assicurando la linea di credito nel suo complesso, e SIMEST (Società Italiana per le Imprese all’Estero) riconosce il contributo in conto interessi.

Esse svolgono quindi un ruolo chiave nell’offrire garanzie e finanziamenti alle aziende italiane che operano all’estero. Il loro intervento spinge i sistemi bancari italiano ed estero alla costituzione delle linee di credito interbancarie open, cioè tra una primaria banca italiana ed una banca di queste aree, per l’inserimento all’interno di ognuna di esse di una pluralità di contratti di compravendita, assicurati e agevolati.

In conclusione, le linee di credito open e le operazioni di credito acquirente rappresentano strumenti finanziari essenziali per le aziende italiane che desiderano espandere la propria attività in Africa e America Latina. Offrendo flessibilità, sicurezza e accesso al credito, questi strumenti possono sbloccare il potenziale dell’export italiano e favorire in tempi brevi la crescita economica.