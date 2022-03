L’India aumenterà gli acquisti di petrolio russo, ma a Mosca non può bastare

La Russia guarda all’Oriente per trovare partner nel settore petrolifero e del gas e per acquirenti desiderosi del suo greggio. Il partner più vicino a est di Mosca è la Cina, il principale importatore mondiale di petrolio, che secondo quanto riferito sta già approfittando dell’esodo delle compagnie occidentali dai progetti di petrolio, gas e metalli in Russia.

Ora la Russia sta puntando a stringere legami energetici più stretti con un’altra grande economia, l’India.

L’India, il terzo importatore di petrolio al mondo, si è astenuta in diversi voti delle Nazioni Unite che condannano l’invasione russa dell’Ucraina, segno che il governo indiano mantiene intatti i suoi legami con Mosca, sebbene si sia anche riscaldato con gli Stati Uniti in anni recenti. L’India ha ampiamente aderito alle sanzioni statunitensi sulle esportazioni di petrolio dell’Iran, ad esempio, indipendentemente dagli sconti sui prezzi che l’Iran offre a coloro che sono disposti a rischiare di acquistarlo.

Ma negli ultimi anni l’India ha guardato alla Russia per diversificare le sue importazioni di petrolio, che rappresentano l’85% del consumo indiano, e la maggior parte di esse proviene dal Medio Oriente.

Sia l’India che la Russia hanno interesse a continuare, e persino a rafforzare, i loro legami energetici e petroliferi. L’India otterrà greggio a prezzi scontati – greggio marittimo che non sta vendendo molto bene (se non del tutto) a ovest di San Pietroburgo – mentre la Russia continuerà ad avere un mercato ampio e in espansione per il suo petrolio in uno dei mercati della domanda in più rapida crescita.

Quindi, non sorprende che il vice primo ministro russo Alexander Novak e il ministro indiano del petrolio e del gas naturale, Hardeep Singh Puri, abbiano discusso la scorsa settimana di rafforzare la cooperazione bilaterale nel settore dei combustibili e dell’energia, come ha affermato giovedì il governo russo in una dichiarazione.

“Quello che abbiamo è una partnership strategica particolarmente privilegiata; i leader dei nostri paesi mantengono contatti regolari. Viene attivamente promossa una cooperazione reciprocamente vantaggiosa, compresi i progetti Arctic LNG 2 e Sakhalin 1. Gazprom fornisce LNG all’India e Rosneft continua il suo lavoro sistematico con i suoi partner indiani. Siamo interessati ad attirare ulteriormente gli investimenti indiani nel settore petrolifero e del gas russo e ad espandere le reti di vendita delle società russe in India”, ha affermato Novak.

“Le esportazioni russe di petrolio e prodotti petroliferi verso l’India si sono avvicinate al miliardo di dollari e ci sono chiare opportunità per aumentare questa cifra”, ha affermato il funzionario russo.

C’è un’apparente volontà sia da parte dell’India che della Russia di approfondire i loro legami energetici, ma devono trovare il modo di continuare il commercio di petrolio senza il sistema bancario SWIFT e come ottenere garanzie bancarie e assicurazioni per i carichi.

“Negli ultimi due o tre giorni c’è stata un’offerta aperta in cui la Russia lo ha offerto (greggio) a una sorta di prezzo scontato, ma non sappiamo come possa essere efficace perché un sacco di fattori dovranno essere valutati e dovremo prenderlo da qualche porto per spedirlo e poi capire se può arrivare in India e se è fattibile”, ha detto la scorsa settimana al Times of India un alto funzionario del governo indiano.

“Hanno l’assicurazione o no? Il nocciolo della questione, se è possibile risolverlo, deve essere risolto”, ha aggiunto il funzionario, riferendosi ai carichi dalla Russia.

L’India sta anche valutando i modi per mantenere il commercio con la Russia, non solo di petrolio greggio, istituendo un sistema di pagamento alternativo con un conto presso una banca, ha detto questo fine settimana un funzionario indiano all’Hindustan Times. Questo potrebbe rivelarsi difficile da fare perché né il rublo russo né la rupia indiana sono ampiamente utilizzati nel commercio internazionale, affermano gli analisti.

L’India potrebbe offrire uno sbocco aggiuntivo per il petrolio russo indesiderato in Occidente, ma non sarà in grado di compensare tutti i volumi che gli importatori occidentali evitano.

La Russia dovrà chiudere parte della sua produzione di petrolio poiché non sarà in grado di vendere tutti i volumi spostati dai mercati europei ad altre regioni, con la produzione russa di greggio in calo e che rimarrà depressa per almeno i prossimi tre anni, ha affermato Standard Chartered la scorsa settimana . Anche prima del divieto statunitense sulle importazioni di energia dalla Russia, il commercio di materie prime russe era diventato tossico per molti attori globali.



