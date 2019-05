L’IMPORTANZA VITALE DI QUESTE EUROPEE! (di Marco Santero)

Media, intellettuali e giudici alleati per cercare la pagliuzza nella lega per coprire la trave del pd, con la voragine corruttiva in Umbria di cui non si parla quasi nei giornaloni , tv e media di regime.

Cari 5 stelle ascoltate bene queste splendide parole di saggezza di Claudio Borghi, lui che in 4 amici al bar (con Barra Caracciolo, bagnai e Rinaldi) hanno avuto un ruolo fondamentale nell’aprire le menti di milioni di italiani e di politici come SALVINI che, sulle loro idee, ha basato l’esplosione della Lega e alle europee sarà un probabile cappotto senza precedenti.

Sentir parlare Borghi, ma anche Barra Caracciolo, Bagnai e Rinaldi è una vera boccata di ossigeno dopo decenni di politica orribilis con gli ex compagni piddini diventati la trivella del neoliberismo più selvaggio e spietato contro le masse di cittadini italiani e collusi con l’ex cavaliere che fra donnine, interessi personali e altro ………!

Eccessivo? sentite il capogruppo alla camera Violante:

Un abominio che grida vendetta (elettorale), una gigantesca presa per il c…. giro con cui gli italiani sono stati fregati e presi in ostaggio da questo intrico di interessi e di collusioni incrociate.

Fortunatamente il vento è cambiato e sia il PD che Forza Italia se ne accorgeranno fra 25 giorni, come se ne accorgerà la Commissione Europea peggiore della storia.

Ma per fare questo bisogna riflettere sulle parole di Borghi, che spiega benissimo come la battaglia è solo all’inizio, il nemico è molto potente e quanto sono importanti queste elezioni europee.

Quindi, ripeto, cari 5 stelle riflettete bene sulle parole di Borghi!

Se questo governo cade si torna a votare e i risultati dell’anno scorso ve li sognate e fate la fine dell’Uomo Qualunque del dopoguerra.

Traduco in pentastellato: metà di voi ( o più) torna alla vita precedente, spesso non particolarmente agiata, mi sono spiegato bene?

Questi grandissimi tecnici sono un faro, guardate bene la strada che indicano, si possono fare grandi cose e far rinascere l’Italia!

Cari M5S non fatevi fregare dal clamore su Siri e aspettate che la cosa si chiarisca.



