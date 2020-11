L’Ignoranza, la paura e la sottomissione (di Indira Fabbri)

Indira Fabbri, imprenditrice friulana, si è fortemente arrabbiata per l’ennesimo articolo autorazista comparso sul Fatto Quotidiano, che potete leggere a questo link, ma, mi raccomando, non dopo aver mangiato. Indira ha sentito la necessità di rispondere. Buona Lettura.

Con l’avvento dei giornali on line siamo abituati a leggere tante news, troppe, a soffermarci sul titolo e basta …ma a volta i giornalisti superano i limiti del lecito ..Così mi ha colpito un articolo dal titolo “ Coronavirus, tra le cause della seconda ondata c’è l’ignoranza e tutti ne paghiamo le conseguenze” riportato da “Il fatto quotidiano” e scritto da Fabio Manenti.

Ma come…siamo tutti ignoranti? Perché? L’ articolo parte dall’analisi del comportamento di Donald Trump per arrivare a un’analisi del comportamento di tutti noi italiani… il fatto stesso di ‘credere’ o no all’esistenza del covid 19 è indice di ignoranza :’ rifiutare evidenze scientifiche (..) è ignoranza…’

Dopo un excursus sulla storia di un programma Rai degli anni 60, il giornalista ci insegna che grazie a internet “l’anafabetismo funzionale e l’ignoranza feroce che incatena questo Paese potrebbe essere più semplice”

Conclude con un’analisi degna di un giornalista: “ il peso di chi sminuisce, nega, se ne frega, lo paghiamo tutti. E allora quanto ancora dovremo sopportare tutta questa ignoranza? Quanto a lungo dobbiamo ancora assistere al regresso di milioni di italiani pensando che la cosa non ci riguardi?”

No, questo giornalista non parla a nome mio, né a nome di tanti italiani…non parla della società in cui vivo, dove da 10 mesi tutti siamo rispettosi delle regole imposte dai DPCM.

No, questo giornalista non ha il diritto di dare giudizi da dietro una tastiera se qualcuno ha voglia di capire e conoscere la scienza, se a forza di sentire dibattiti televisivi di virologi, medici e a forza di leggere quotidiani si pone delle domande..chiama curiosità e voglia di capire!

Non parla a nome di tutti quelli che hanno fatto e fanno sacrifici chiudendo le proprie attività, con enormi problematiche nella vita quotidiana senza nessuna entrata economica e dovendo comunque adempiere agli obblighi fiscali che lo Stato impone…

No, questo giornalista si permette di dire che siamo tutti ignoranti se c’è una seconda ondata, senza analizzare le altre cause perché a priori la colpa è degli italiani, di tutti noi, di quelli che vogliono polemizzare e non seguire le regole in silenzio…

No, caro giornalista, tu non hai il diritto di dare giudizi sul popolo italiano, di scrivere un articolo senza nessuna base di fondamento, di documenti per il puro piacere di farci sentire in colpa…Certo, qualcuno può aver sbagliato, qualcuno ha pagato per questi errori, ma la maggior parte dei cittadini ha seguito le regole, senza opporsi, per il bene comune della salute di tutti…Si chiama sottomissione e grazie anche alla paura, gli italiani hanno accettato tutto in silenzio anche gli ennesimi DPCM di ottobre

Caro giornalista l’ignoranza , cioè la mancanza di conoscenza, l’assenza temporanea delle facoltà intellettuali, non è la causa della seconda ondata di covid 19, piuttosto chieda scusa al popolo italiano e anziché darci degli ignoranti, analizzi le cause e trovi delle soluzioni immediate per tutti, per il bene comune di una nazione intera. Cordiali saluti

Fabbro Indira