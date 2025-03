L’Esercito indiano testa VEER, la prima Jeep Stealth elettrica per le forze armate

Il veicolo tattico elettrico fuoristrada (E-TATV) VEER (Coraggioso in Hindi) dell’India è stato sottoposto per la prima volta a prove militari per valutarne il potenziale per la difesa.

Le prove seguono la selezione del veicolo stealth e del suo produttore, Pravaig Dynamics, come ultimo destinatario del prestigioso premio iDEX del Ministero della Difesa indiano.

Il premio iDEX riconosce e sostiene gli innovatori che sviluppano soluzioni all’avanguardia per migliorare le capacità operative delle Forze Armate indiane. Ai beneficiari vengono concessi finanziamenti e opportunità di collaborazione con le agenzie della difesa per portare a compimento queste innovazioni.

Secondo Pravaig Dynamics, il VEER è stato ampiamente testato sul campo su diversi terreni e altitudini, dimostrando la sua adattabilità e affidabilità in diverse condizioni.

L’azienda non ha ancora reso noti i risultati delle prove militari né i prossimi passi per l’integrazione del veicolo nelle forze armate indiane.

Costruito in India, per l’India

Il VEER E-TATV è stato progettato per essere una piattaforma altamente furtiva e versatile, pensata per una serie di missioni critiche, tra cui pattuglie avanzate, raccolta di informazioni, sorveglianza e ricognizione.

Grazie a una potente trasmissione, il veicolo è in grado di resistere in ambienti operativi difficili e impegnativi.

Una delle caratteristiche principali del VEER è la sua riparabilità sul campo, che ne garantisce una rapida manutenzione e la sostituzione di componenti anche vitali anche durane azioni operative.

Questo riduce al minimo i tempi di inattività e migliora la prontezza della missione del veicolo.

Il VEER è inoltre dotato di un robusto sistema di sicurezza dei dati, che garantisce il completo controllo dei dati raccolti, salvaguardandoli da potenziali interferenze o compromissioni esterne.

Pravaig sottolinea con orgoglio che il VEER è stato “costruito in India, per l’India”, evidenziando il suo sviluppo interno e l’impegno a soddisfare le esigenze specifiche delle forze armate indiane. Un tentivo anche di fornire le forze armate di mezzi sempre più autarchici.