L’ENORME DISPREZZO DELLA GERMANIA PER I POLITICI ITALIANI . Il leccaculismo dei vanitosi ottiene solo disprezzo.

Cosa pensano veramente i tedeschi della politica italiana, dei politici italiani e, probabilmente, degli italiani in generale in germani, o meglio nella “Germania che conta”? Leggetevi questo bell’articolo della Welt.

Vi proponiamo qualche estratto. Come viene giudicata la vicenda della quasi crisi di governo italiana?

Lo spettacolo indegno, in questo caso compiuto dalla sinistra europeista, mette in luce da un lato un’incapacità della classe politica che è evidente da decenni e che – sia sotto il magnate dei media Silvio Berlusconi o la rispettiva opposizione – ha ottenuto poco a parte l’arricchimento personale e la costante concentrazione dell’attenzione su se stessa.

Cosa pensa la Welt del Piano Conte per i Treni ad alta velocità al Sud ?

Allo stesso tempo, il premier Conte, un pugliese, che è sotto pressione, non si stanca mai di sottolineare quanto del denaro affluirà al sud più povero, dove anche la criminalità organizzata è ai blocchi di partenza per tagliare la sua fetta della gigantesca torta. È interessante notare che Conte è entusiasta di progetti come le autostrade in Calabria e Sicilia, che sono falliti per decenni perché la mafia, Cosa Nostra e N’drangheta monopolizzano l’industria edile locale. Allora come stanno andando gli ambiziosi piani di Conte per il Mezzogiorno in questo momento, quando tutto deve avvenire molto velocemente e i controlli rimangono superficiali?

Così liquidiamo due terzi del pino per utilizzare il Recovery Fund. Se volete demoliamo il terzo rimasto:

A Bruxelles, la delegazione italiana, contro l’aperta resistenza, soprattutto dai Paesi Bassi, ha giustificato l’improvvisa necessità di denaro con il malato sistema sanitario, di cui sono infatti probabili diverse migliaia di morti per il virus . Dei 200 miliardi, nemmeno il dieci per cento va nella sanità e nelle cure, che in Italia tradizionalmente vengono messe a disposizione della popolazione a titolo gratuito dal gettito fiscale. Negli ospedali italiani, però, le cose vanno così: mancano i dispositivi, i pazienti sono spesso curati solo nei corridoi di edifici inadeguati da infermieri mal pagati.

Così il governo riesce a dare un bel colpo anche al nostro SSN, che è riuscito a dare un buon servizio costando una frazione di quanto costa quello tedesco (basato sulle mutue…) è sopravvissuto fino ad adesso.

Leggetevi gli altri giudizi, veramente devastanti. Soprattutto leggetevi cosa ne pensano davvero i tedeschi, del nostro govero. Guardate il voto a fine pagina

I tedeschi disprezzano la “Sinistra europeista”. Otterranno maggiori omaggi alla Merkel