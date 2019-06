L’emergenza climatica rischia di fare il primo morto (ma non come pensate)

L’emergenza climatica rischia di fare i primi morti, ma non per una questione di inondazioni o desertificazione, ma per il vecchio piombo dei proiettili.

In Oregon lo stato, con forte maggioranza democratica, vuole imporre una normativa che imponga dei limiti molto stretti alle emissioni del CO2 da parte delle aziende, con l’obbligo di acquistare certificati verdi costosi se si superano i limiti. I democratici hanno una forte maggioranza, 18 su 30 membri del Senato statale, ma, affinché il voto sia valido è necessaria la presenza di almeno 20 senatori. I repubblicani quindi hanno abbandonato l’aula facendo mancare il quorum e quindi bloccano una decisione che ritengono profondamente negative per l’economia dello stato.

Invece che tentare una trattative la governatrice dello Stato, con una decisione che denota tutto il fanatismo con cui viene affrontata la questione ecologica, ha dato ordine alla polizia di bloccare i senatori e riportarli, con la forza se necessario, in aula. Oltre a questo ha emesso una multa di 500 dollari per ogni giorno di ritardo nel presentarsi alle sessioni.

Ora è chiaro che la decisione degli 11 senatori repubblicani di disertare l’aula è perfettamente politica e la maggioranza cerca di reprimerla, letteralmente con la forza pubblica. Un senatore, Brian Boquist, ha invitato la polizia a presentarsi ben armata a casa sua, perchè lui non ha nessuna intenzione di obbedire.

Oregon state senator @BrianBoquistGOP said if R's walk out to stop a vote on Cap and Trade and @OregonGovBrown sends state police to bring him back, they should be single and well armed. Your take? pic.twitter.com/Fcu8NXXl8h — Pat Dooris (@PatDooris) June 19, 2019

Tutto questo ha portato anche alla mobilitazione delle milizie armate dell’Oregon che si sono dtte “Pronte a mettere la propria vita davanti a quella dei senatori” . Una colletta ha raccolto 30 mila dollari per pagare le eventuali multe, mentre dal vicino Idaho sono giunte sia inviti a rifugiarvisi sia la promessa di difendere la loro libertà con le armi in pugno.

Dato che sarebbe sufficiente convincere un paio di senatori, in altri casi un governo gestito senza preconcetti avrebbe avviato una trattativa per, almeno, avere qualche senatore in più in aula, ma dato che la cosiddetta “Emergenza Climatica ” che non fa dormire Greta la notte è una questione ideologica questo scontro rischia di darci il primo morto per la lotta sul clima, ma per le pallottole.