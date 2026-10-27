L’Egitto pronto a scendere in campo per difendere i pozzi sauditi: gli Houthi colpiscono l’oleodotto chiave e il mercato del petrolio trema

Lunedì il parlamento egiziano ha autorizzato il sostegno militare a difesa dell’Arabia Saudita, lo stesso giorno in cui gli Houthi yemeniti hanno rivendicato attacchi non confermati contro stazioni di pompaggio lungo l’oleodotto est-ovest del regno e contro l’aeroporto internazionale Re Khalid di Riyadh.

Gli Houthi avevano messo in guardia il Cairo contro questa mossa. Yahya Al Raei, presidente del parlamento di Sanaa controllato dagli Houthi, ha scritto la scorsa settimana al presidente del parlamento egiziano Hisham Badawy che entrare nel conflitto «rappresenterebbe un grave pericolo» per la sicurezza nazionale dell’Egitto.

L’approvazione consente al presidente Abdel Fattah al-Sisi di inviare forze armate qualora Riyadh chiedesse aiuto contro gli Houthi. Al-Sisi ha affermato che il sostegno egiziano si limiterà alla difesa del territorio e dei confini sauditi, senza attacchi all’interno dello Yemen.

Gli Houthi hanno rivendicato lunedì gli attacchi all’oleodotto senza specificare le stazioni colpite. Lunedì mattina l’Arabia Saudita non aveva ancora confermato alcun danno. Sabato, gli Houthi avevano inoltre rivendicato attacchi alla raffineria di Rabigh e a un impianto dell’Aramco a Yanbu, che Riyadh non ha ancora confermato.

L’oleodotto, lungo 740 miglia, 1200 km, trasporta il greggio attraverso il regno fino a Yanbu sul Mar Rosso, aggirando lo Stretto di Hormuz. È rimasto chiuso per due settimane dopo che, il 10 settembre, attacchi con droni attribuiti a milizie irachene sostenute dall’Iran hanno danneggiato alcune stazioni di pompaggio. Il 6 ottobre il ministro dell’Energia, il principe Abdulaziz bin Salman, ha dichiarato che i flussi erano tornati a 5,8 milioni di barili al giorno, a fronte di una capacità di circa 7 milioni di barili al giorno. Secondo Kpler, le esportazioni saudite da Yanbu hanno registrato una media di circa 3 milioni di barili al giorno finora nel mese di ottobre.

La coalizione guidata dall’Arabia Saudita ha dichiarato di aver distrutto due lanciatori di missili balistici a Sanaa, uno dei quali era stato utilizzato per lanciare un missile verso Riyadh che è stato intercettato. Ha inoltre affermato di aver colpito cinque tunnel di stoccaggio di missili e altri quattro lanciatori. Si tratta dei primi effetti militari tangibili dell’alleanza della Mecca.

Allo stesso tempo, Riyadh sta dialogando con Teheran: lunedì il ministro della Difesa saudita, il principe Khalid bin Salman, ha guidato una delegazione a sorpresa a Teheran. Riyadh ha affermato che la visita mirava ad allentare le tensioni e a sostenere la mediazione del Qatar e del Pakistan. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che i colloqui indiretti con Washington proseguono attraverso entrambi i Paesi e che Teheran è pronta a riprendere i combattimenti, ma che la via diplomatica è ancora possibile.