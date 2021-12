L’effetto della propaganda degli “Esperti” e del governo? La distruzione della fiducia nel governo e nella scienza

In Israele il sito Real Times news ha condotto un sondaggio sulla fiducia che gli israeliani, il popolo più vaccinato al mondo, ha ora nel proprio governo, negli esperti e nel sistema sanitario. I risultati dovrebbero far pensare.

Il sondaggio è stato condotto tra il 24 e il 29 novembre tra 570 persone dei lettori di Real Time News e ha esaminato la fiducia del pubblico nelle informazioni sulla corona fornite dal Ministero della Salute, dai medici di famiglia, dai medici ospedalieri, da organismi internazionali come la FDA e il CDC. nei media. Il 49% dei partecipanti al sondaggio erano donne e il 51% uomini e l’età media era di 47 anni (fascia di età 23-86)

I risultati sono eclatanti:

86% dei sondati ha poca fiducia negli esperti che vanno sui media;

80% ha poca fiducia nel Ministero della Salute;

35% ha molta fiducia nel medico di base, ma la stessa percentuale non ha fiducia neanche in questi;

20% ha fiducia nei medici ospedalieri, il 54% ha niente o poca fiducia anche in loro.

Ai partecipanti è stato anche chiesto il loro grado di fiducia in relazione ad altri argomenti medici e la fiducia è molto più bassa sul Covid-19 rispetto ad altri argomenti.

La fiducia delle donne è più bassa rispetto a quelli degli uomini che, evidentemente, appaiono più fiduciosi, o creduloni.

. La componente di fiducia è fondamentale per le relazioni medico-paziente, poiché la qualità della relazione tra di loro può influenzare parametri come la ricerca del trattamento, la risposta al trattamento, il recupero e il miglioramento clinico, quindi il covid-19 non solo ha danneggiato la fiducia nel pubblico, ma ha proprio incrinato una componente essenziale del processo di guarigione.

Non sarà un caso che Israele, il paese più vaccinato al mondo, si stia trasformando in un paese non vaccinato, con il 35%-40% della gente che non ha effettuato il richiamo e non sembra desiderosa di farlo. La fiducia, diceva la vecchia pubblicità, è una cosa seria. Se la perdi difficilmente la puoi recuperare.

Voi vi fidereste della miriade di esperti che affollano le TV Italiane? Vi fidereste di un esperto così?



