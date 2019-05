Le Poste USA stanno testando TIR a guida autonoma (Video)

Il servizio Postale degli Stati Uniti (USPS) sta testando dei Tir a guida autonoma per le consegne a lunga distanza. Il test sta svolgendosi fra Phoenix (Arizona) e Dallas (Texas), circa 22 ore di viaggio, in cui attualmente si alternano diversi equipaggi con costi elevati per il servizio. Il test sta avvenendo con a bordo un ingegnere, per il controllo dei sistemi di vita , ed un autista per le situazioni di emergenza.

L’obiettivo non è quello di sostituire gli autisti al 100%, ma solo per le tratte più lunghe ed extraurbane, mantenendo l’uso del guidatore umano per le consegne e le tratte nelle città. USPS, agenzia federale, è sotto pressione da parte del Congresso per ridurre i propri costi operativi, tanto che si sono ridotti da 6 a 5 i giorni di consegna. Nel 2018 le perdite del sistema postale USA sono state 4 miliardi, ripianate dal governo.

Il sistema di guida autonoma è stato sviluppato dalla TuSimple, che ne ha fatto un caso pratico di implementazione della guida autonoma.



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐