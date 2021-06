Le menzogne si stanno sciogliendo come neve, al sole della geopolitica USA – Cina (Di Marco Santero)

La sintesi dell’ottimo Vitangeli incasella i fatti che abbiamo subito da parte di un “sistema” criminale che non ha prevenuto e ha gestito la crisi Covid con assurdità criminali che hanno causato decine di migliaia di morti che si potevano tranquillamente evitare.

Perché le masse continuano a credere ciecamente e in modo teologico alla narrazione che ci è stata imposta con tutti, dico TUTTI I MEDIA ALLINEATI NELLA PIU’ GRANDE CAMPAGNA DI MARTELLAMENTO MEDIATICO col preciso scopo di generare terrore assoluto verso questo virus e fin dall’inizio IL MANTRA ERA SEMPRE LO STESSO: ….SOLO I VACCINI CI SALVERRANNO?

Eppure di cure fin dall’inizio ne sono emerse tantissime e Vitangeli riprendendo lo stellare video di Mazzucco “LE CURE NEGATE” spiega benissimo come i potenti col cavolo che seguivano il criminale protocollo ufficiale del OMS e di SPERANZA & C. (in Italia) di Tachipirina e “VIGILE ATTESA”, MA AL CONTRARIO AI PRIMI SINTOMI SI FIONDAVANO IN OSPEDALE PER AVERE CURE ADEGUATE!!

Le masse difendono la visione del mondo che viene loro inculcata!

Nutrire DUBBI vuol dire avere gli ATTRIBUTI di perdere le certezze e affrontare l’ignoto!

La gravità dei fatti che emergono dal video di Mazzucco non sta “ancora” generando una reazione popolare all’altezza della gravità della situazione in cui stanno “bombando” di “vaccini” sperimentali non solo le categorie a rischio (anziani debilitati) che possono avere un eventuale costo vs beneficio a favore dei “vaccini”, MA ADDIRITTURA GIOVANI E BAMBINI CHE SONO ASSOLUTAMENTE IMMUNI DA EFFETTI COLLATERALI DA COVID. Li vogliono “bombare” con dei vaccini sperimentali che sul bugiardino indicano correttamente che gli effetti a medio e lungo termine di queste terapie geniche mai usate prima sono assolutamente SCONOSCIUTI!!

Per questo quando vi danno questa terapia sperimentale vi fanno firmare una sostanziale MANLEVA col CONSENSO INFORMATO.

L’Italia è la capofila di questo abominio e si è arrivati al crimine organizzato con il decreto sull’obbligo vaccinale per i SANITARI, perché tu stai imponendo un obbligo per una terapia genica sperimentale approvata solo grazie alle menzogne criminali che hanno occultato tutte le possibili cure, chiedendo loro di firmare una manleva sostanziale!

Un abominio legale assoluto contro cui si stanno schierando centinaia di legali e anche molti SINDACATI.

Il ruolo dei SINDACATI IN QUESTA FASE E’ ASSOLUTAMENTE FONDAMENTALE, perché devono bloccare questo decreto criminale e far di conseguenza far emergere i fatti ormai evidenti in modo che LA MAGISTRATURA si svegli e inizi ad indagare Speranza e tutta la catena di comando che gli sta dietro in questo delirio criminale che si sta sgretolando come neve al sole della GEOPOLITICA che ormai incombe sempre più:

le evidenze ormai stanno chiarendo che il Covid altro non è che una guerra batteriologica mondiale lanciata dalla Cina allo scopo di depotenziare l’Occidente egli USA in particolare per prenderne il posto alla guida del pianeta, cui imporre una feroce dittatura come quella che domina la Cina da oltre 70 anni, con un livello di ingerenza e controllo sugli individui totale e criminale.

L’Italia di Conte e Speranza ha iniziato a replicare il Modello Dittatoriale Cinese grazie all’infiltrazione politica attuata dai cinesi tramite il loro capolavoro: i 5 stelle, una forza politica creata dal nulla come insider cinese occulto (anche ai militanti e alla stragrande maggioranza degli eletti) e già dal nome si comprende ( 5 stelle, come le 5 stelle della bandiera cinese!!)

Ma ormai gli USA stanno comprendendo che Trump e C. avevano ragione a reagire in modo deciso alla minaccia cinese dopo decenni di connivenza dei governi USA con la Cina che aveva e ha Comprato con profitti stellari i grandi player economici occidentali e li ha resi docili servi del piano di dominio globale della dittatura cinese e anche Fauci ha dovuto fare una svolta di 180 gradi nelle sue dichiarazioni: IL VIRUS NON E’ DI ORIGINE NATURALE MA E’ “ALTAMENTE PROBABILE” CHE SIA DI ORIGINE ARTIFICIALE!!

Le tesi con serie basi scientifiche che decine e ora centinaia (solo in Italia) di scienziati sostengono in modo critico e alternativo rispetto alle balle che sono state spacciate alle masse e che hanno causato come minimo decine di migliaia di morti evitabili di Covid e ora degli effetti avversi dei vaccini che ormai stanno sgretolando la teologia ufficiale di Speranza & C.

Quindi bisogna impedire che queste terapie geniche sperimentali vengano iniettate nella parte sana della popolazione e soprattutto nei bambini, adolescenti e giovani.

La battaglia sarà durissima, ma ormai il vento della geopolitica si sta alzando e quindi basta aprire le vele della mente, cioè dubbio e curiosità, che sono gli unici 2 indici certi di INTELLIGENZA nel valutare un essere umano e distinguerlo immediatamente dal gregge belante che fa da grasso lubrificante negli ingranaggi della storia col il proprio sangue!

Cari Speranza & C. state sereni, a breve avrete il giusto premio per quanto avete fatto nell’ultimo anno e mezzo per il bene degli italiani.



