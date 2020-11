“LE MASCHERINE NON SERVONO AD UN CA..O”. PAROLA DEL NEO COMMISSARIO ALLA SANITA’ (Nominato da Conte) IN CALABRIA

Come avete appreso da un precedente articolo di Guido da Landriano il lucido commissario alla Sanità in Calabria, Cotticelli, è stato esautorato dopo essersi fatto trovare impreparato sul piano Covid. Al suo posto è stato nominato Giuseppe Zuccatelli, cesenate di 76 anni, che già aveva diverse cariche nella sanità anche in Calabria.

Una buona scelta? Magari si, lo sapremo in futuro. Una scelta però un po’ “Strana”, dato che …

A) Zuccatelli in un’intervista ha detto, papale papale “Le Mascherine non servono ad un c..o. ” Guardare per credere:

Il che è un po’ strano per un dirigente cdello Stato chenelle mascherine imposta una buona fetta proprio del proprio piano anti- Covid19. Se non servono ad un .. cavolo, perchè metterle?

b) Zuccatelli è… positivo al Covid-19, anche se, fortunatamente, non sintomatico. Una conseguenza… delle mascherine ? 😀

Comunque l’ennesima scelta giusta del governo Conte Bis. Ora ha in mano 300 cariche da rinnovare. A parte i 290 che saranno ceduti, chiavi in mano a Renzi, gli altri saranno scelti come Zuccarelli ? No, per sapere….