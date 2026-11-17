La crisi in Medio Oriente e l’impennata dei prezzi del petrolio e del gas hanno spostato le priorità dei paesi asiatici verso la sicurezza energetica e la produzione di energia elettrica con risorse locali, senza dipendere dal Golfo.

La capacità delle energie rinnovabili sta aumentando vertiginosamente, non solo nei principali mercati emergenti come Cina e India, ma anche in tutto il Sud-Est asiatico, poiché la crisi dello Stretto di Ormuz ha fatto salire i prezzi del GNL e ha intaccato la domanda di gas, ma questa energia spesso non riesce a fornire il “Baseload” il carico stabile necessario per supportare la rete.

Per questi motivi anche un’altra fonte di energia pulita, il nucleare, sta guadagnando slancio a livello globale. I paesi di tutto il mondo hanno iniziato a prendere in considerazione l’aggiunta o la costruzione di reattori nucleari per la prima volta sulla scia della precedente crisi energetica del 2022-2023.

La costruzione richiederà anni, ma l’aumento della capacità nucleare potrebbe combinarsi con la forte crescita delle energie rinnovabili per modificare i modelli di domanda a lungo termine di gas e carbone nelle economie asiatiche.

Attualmente il mondo dispone di 408 gigawatt (GW) di capacità nucleare totale in esercizio. Altri 91 GW sono in fase di costruzione, secondo il Global Nuclear Power Tracker del Global Energy Monitor.

Dei 91 GW di capacità nucleare in fase di costruzione, ben il 73%, ovvero 66 GW, si trova in Asia, secondo i dati raccolti dal giornalista di Reuters Gavin Maguire.

L’Asia è leader anche nella costruzione di impianti solari ed eolici su scala industriale, poiché i mercati emergenti più piccoli si aggiungono alle potenze come Cina e India nel potenziare le proprie capacità di energia rinnovabile.

Cina e India continuano a fare affidamento sul carbone per gran parte del loro approvvigionamento elettrico e proseguono nell’approvazione e nella costruzione di centrali a carbone, ma stanno anche puntando in modo massiccio sul nucleare e sulle energie rinnovabili per soddisfare la domanda di elettricità in forte aumento.

A livello globale, Cina, India, Giappone e Corea del Sud sono i primi quattro paesi che attualmente stanno realizzando la maggior parte della capacità nucleare nel mondo, secondo i dati del Global Energy Monitor (GEM).

La Cina è in testa con oltre 43 GW in costruzione, seguita dall’India con 6,6 GW, dal Giappone con 6,1 GW e dalla Corea del Sud con 5,6 GW.

La Cina, la seconda economia mondiale dopo gli Stati Uniti, non sta privilegiando una fonte di energia elettrica rispetto a un’altra: sta potenziando tutte le fonti per soddisfare la domanda in crescita. La Cina è leader mondiale nell’espansione e nei progetti pianificati relativi al carbone, alle energie rinnovabili e al nucleare, poiché il suo obiettivo primario è la sicurezza energetica e la riduzione delle importazioni di combustibili fossili, preferibilmente a prezzi bassi.

L’India ha inoltre potenziato le batterie e altri sistemi di accumulo energetico per sostenere la rapida espansione degli impianti fotovoltaici, ma ha bisogno di molto di più per garantire che i tassi di crescita delle energie rinnovabili vengano ridotti.

Il Paese più popoloso del mondo, pur continuando a puntare in modo massiccio sulla capacità di energia da carbone, ha piani ambiziosi anche nel settore dell’energia nucleare.

L’obiettivo dell’India è portare la propria capacità nucleare installata a 100 GW entro il 2047, rispetto agli attuali 8,8 GW.

Alla fine del 2025, il governo indiano ha approvato la storica legge sull’energia atomica (Atomic Energy Bill), che per la prima volta consente alle aziende private di investire nel settore dell’energia nucleare, mentre il Paese punta a decuplicare la propria capacità nucleare entro due decenni.

Inoltre, l’India prevede di costruire cinque reattori modulari di piccole dimensioni (SMR) sul proprio territorio entro il 2033, come ha dichiarato all’inizio di quest’anno il ministro indiano per l’Energia atomica, Jitendra Singh.

Anche le economie asiatiche sviluppate, come il Giappone e la Corea del Sud, stanno puntando sull’espansione del nucleare, il che è particolarmente significativo alla luce delle preoccupazioni in materia di sicurezza energetica emerse dal 2022. Il Giappone ha compiuto un’inversione di rotta nella politica sull’energia nucleare e prevede di fare maggiore affidamento sui reattori nucleari per il proprio approvvigionamento energetico nei prossimi decenni. Il Paese punta a far sì che il 20% del proprio approvvigionamento elettrico provenga dal nucleare entro il 2040, rispetto all’attuale percentuale inferiore al 10%.

Prima del disastro di Fukushima del 2011, l’energia nucleare rappresentava circa il 30% del mix energetico giapponese. Il disastro ha portato alla chiusura di tutti i reattori per controlli di sicurezza, ma da allora più di una dozzina sono stati riavviati.

Né il Giappone né la Corea del Sud prevedono nuove capacità di generazione a carbone, sebbene quest’inverno faranno maggiore affidamento sul carbone , per poer sostituire il Gas Naturale liquefatto del Qatar che non riesce più ad uscire dal golfo.

Tuttavia, i piani relativi all’energia nucleare e l’aumento della capacità delle energie rinnovabili in Giappone e Corea del Sud – rispettivamente il secondo e il terzo importatore mondiale di GNL dopo la Cina – potrebbero intaccare la loro rispettiva domanda di gas nel lungo termine.