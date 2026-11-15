“L’Arabia Saudita si sta disgregando”: Trump scarica MBS e svela il ricatto economico dietro la tregua con l’Iran

L’Arabia Saudita sta cadendo a pezzi sotto il fuoco incrociato dei droni yemeniti, mentre la Casa Bianca decide di gettare la maschera dell’alleanza strategica per mostrare il conto. Le parole rilasciate da Donald Trump al commentatore Stephen A. Smith hanno l’effetto di un terremoto geopolitico: Riad non è più il baluardo inespugnabile del Golfo, ma un partner impaurito che avrebbe implorato Washington di non scatenare l’inferno contro Teheran. Addirittura si parola di “Disgregazione” del Regno.

Il presidente americano ha descritto senza filtri la fragilità della monarchia wahhabita, costretta a chiedere una pausa nelle operazioni belliche per non soccombere alle ritorsioni asimmetriche regionali. Dietro la retorica della potenza, tuttavia, emerge il consueto schema mercantilista: la sicurezza ha un prezzo salatissimo, ma non garantisce affatto l’immunità.

Il bluff dei tre giorni e la debolezza del Golfo

Trump ha ostentato la capacità di spazzare via la Repubblica Islamica in tempi record, spiegando nei minimi dettagli il piano di distruzione delle infrastrutture civili:

«Se volessi eliminarli, colpirei la loro energia in un giorno solo. In un giorno sparirebbero i ponti, e in un altro giorno la loro capacità industriale. Mi basterebbero appena tre giorni, uno per ciascun obiettivo».

Eppure, l’attacco totale non è partito. La spiegazione fornita dal presidente rovescia la responsabilità sugli alleati mediorientali: è stata l’Arabia Saudita a supplicarlo di fermarsi perché «si sta disgregando».

HAHA TRUMP ADMITS SAUDI ARABIA IS ‘DISINTEGRATING’ So embarrassing for them. https://t.co/9UaOMIcgRB — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) November 13, 2026

La stessa richiesta di prendere tempo sarebbe arrivata da Qatar, Kuwait, Emirati Arabi Uniti e Bahrein. Dipingere gli alleati storici come deboli consente a Washington di giustificare il mancato scontro diretto senza apparire titubante agli occhi del proprio elettorato interno.

Protezione a pagamento: 24 miliardi in F-35 e trilioni a Wall Street

Il rapporto tra Washington e Riad non si fonda su ideali comuni, ma su una pura transazione commerciale. Trump ha ricordato con sarcasmo come il principe ereditario Mohammed bin Salman si sia dovuto piegare alla realtà, costretto a mostrarsi accomodante per preservare l’ombrello di protezione statunitense.

Voce Strategica Valore e Dettaglio Operativo Forniture militari USA Approvata la vendita fino a 48 caccia stealth F-35 per complessivi 24 miliardi di dollari Investimenti nel mercato USA I fondi sovrani del Golfo drenano trilioni di dollari in asset e titoli americani Dottrina di sicurezza Protezione garantita dal dopoguerra, ma subordinata alla fedeltà commerciale e finanziaria Strategia attuale su Teheran Nessuna guerra su vasta scala, ma blocco delle petroliere nello Stretto di Hormuz

Trump ha sottolineato che i Paesi arabi «spendono trilioni di dollari nel nostro Paese», pretendendo in cambio che le decisioni militari tutelino i loro capitali. La vendita dei caccia F-35 approvata a settembre rappresenta l’ennesimo tributo versato all’apparato industriale americano, ma i moderni caccia non bastano a fermare la pioggia di ordigni a basso costo.

Droni sullo Yemen e conferenze cancellate: il vero tallone d’Achille di MBS

La vulnerabilità saudita non è un’invenzione retorica, ma una drammatica realtà sul campo. Il cessate il fuoco tra il governo sostenuto da Riad e le milizie Houthi è crollato nei mesi estivi, riaccendendo una guerra d’attrito insostenibile.

Gli sciami di droni e i missili balistici lanciati dallo Yemen hanno ripetutamente centrato aeroporti, terminal energetici e snodi logistici sauditi. Per Mohammed bin Salman questo logoramento equivale a un disastro economico:

Fuga dei capitali internazionali: Gli investitori esteri esitano dinanzi al rischio bellico quotidiano.

Gli investitori esteri esitano dinanzi al rischio bellico quotidiano. Stop ai grandi eventi: Il Regno ha dovuto cancellare vertici finanziari cruciali per promuovere la transizione post-petrolifera.

Il Regno ha dovuto cancellare vertici finanziari cruciali per promuovere la transizione post-petrolifera. Fallimento di Vision 2030: Senza stabilità interna, l’ambizioso piano di diversificazione industriale rischia di rimanere un miraggio di carta.

MBS sperava di recitare il ruolo di potenza regionale autonoma, ma scopre che la sua economia aperta e dipendente dal petrolio resta ostaggio della guerriglia asimmetrica.

Hormuz blindato: la via economica sostituisce le bombe

Il Segretario di Stato Marco Rubio ha gettato acqua sul fuoco, sostenendo che le economie del Golfo non corrano pericoli mortali. La linea ufficiale della Casa Bianca punta a strangolare Teheran tagliando le entrate petrolifere attraverso il controllo dello Stretto di Hormuz, evitando raid a tappeto che incendierebbero i mercati dei carburanti.

Per l’amministrazione statunitense si tratta della mossa più logica: incassare i miliardi delle commesse belliche del Golfo, tenere a freno l’inflazione energetica interna e ricordare periodicamente alla monarchia araba chi sia il vero padrone della scacchiera. L’amicizia tra Trump e MBS prosegue, ma al prezzo di una pubblica e bruciante sottomissione.