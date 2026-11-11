L’Arabia Saudita incrementa la produzione di petrolio del 26%, nonostante la crisi di Hormuz

Le petroliere bruciano e i missili minacciano le rotte del Golfo, ma Riad ha deciso che il flusso di oro nero non può fermarsi. In pieno conflitto regionale, l’Arabia Saudita ha registrato a ottobre un balzo produttivo del 26%, portando le estrazioni a 10,56 milioni di barili al giorno.

Si tratta del livello più alto dallo scoppio della guerra, inferiore di poche centinaia di migliaia di barili rispetto ai volumi di febbraio e persino superiore alla quota concordata con l’OPEC. Ecco il grafico della produzione 2026 da Tradingeconomics:

Come riesce il Regno a inondare il mercato mentre lo Stretto di Hormuz è sotto tiro? La risposta unisce logistica d’emergenza e protezione militare. Da un lato Riad sfrutta l’oleodotto alternativo che taglia la penisola arabica fino al porto di Yanbu, sul Mar Rosso, nonostante i continui attacchi lungo il tragitto. Dall’altro ha stretto un patto operativo con il Pentagono.

La compagnia di navigazione nazionale saudita, Bahri, fa passare le sue superpetroliere da Hormuz tramite operazioni coordinate e scorte navali dell’esercito statunitense. Il presidente di Bahri Ship Management, Khalid Alhammad, lo ha ammesso senza troppi giri di parole a Dubai: non c’è alternativa al passaggio nello Stretto, perché l’energia deve arrivare ai clienti a qualsiasi costo.

Un pragmatismo che presenta un conto umano altissimo ma bilanci d’oro. Nel terzo trimestre, diverse navi della flotta saudita sono state colpite e due marittimi hanno perso la vita, come confermato dall’amministratore delegato Ahmed Ali Al Subaey. Eppure, il blocco parziale delle rotte ha fatto esplodere le tariffe globali dei noli marittimi, regalando a Bahri utili moltiplicati per dieci su base annua.

Indicatore chiave Dato registrato Impatto operativo Produzione saudita (ottobre) 10,56 milioni barili/giorno +26%, massimi pre-bellici Utile netto Bahri (3° trim.) +900% su base annua Spinto dal rincaro record dei noli Ricavi divisione Bahri Oil +3,2 miliardi di dollari Compensa i costi di guerra e scorta

Mentre gli armatori incassano cifre record, l’economia reale mostra però una crepa evidente. L’aumento delle esportazioni fisiche di greggio cade in una fase in cui i consumi globali restano deboli e le industrie faticano.

Questa divergenza tra offerta abbondante e domanda fiacca sta creando i presupposti per un paradosso: un eccesso di petrolio sul mercato proprio nel mezzo di una guerra mediorientale. Nonostante ciò, il numero uno di Saudi Aramco, Amin Nasser, punta a massimizzare le estrazioni anche nel quarto trimestre, scommettendo sulla corsa dei Paesi importatori a riempire le scorte strategiche prima dell’inverno e in vista della revisione delle quote OPEC per il 2027. Nello stesso tempo i problemi di raffinazione aiutano a mantenere i prezzi alti, almeno per ora.