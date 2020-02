L’ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO VIET-NAM UNIONE EUROPEA: UN COLPO ALL’ECONOMIA EUROPEA ED AI DIRITTI UMANI. L’intervento di Campomenosi

posted by Leoniero Dertona

Ieri il parlamento europeo ha approvato l’ennesimo patto di libero scambio con un Paese che non è neanche lontanamente confrontabile con quelli del nostro continente come garanzie sociali, tutela del lavoro, tutela dei diritti umani, cioè il Viet-Nam. Il solito patto con il male, nel quale l’Unione si tura il naso sulle continue violazioni delle libertà e dei diritti umani del governo comunista di Hanoi per permettere la delocalizzazione delle produzioni industriali europee, conuna nuova stretta salariale la concorrenza sleale del riso vietnamita con il riso europeo.

Invece di richiedere PREVENTIVAMENTE a qualsiasi patto commerciale il rispetto di standard minimi nel campo della tutela del lavoro, dell’ambiente, delle libertà fondamentali, dello stato sociale, si preferisce cedere alle varie lobby e concludere un patto che NON aiuterà la popolazione vietnamita e che NULLA PORTA a quella europea. Solo il solito pugno di super ricchi ne trarrà vantaggio.

Vi presentiamo a tal proposito l’intervento di Marco Capomenosi, capogruppo Lega , in Aula a Strasburgo.

Buon ascolto

Noi della #Lega sull'accordo commerciale UE-Vietnam non abbiamo cambiato opinione e oggi ci siamo convintamente opposti con il voto finale a #Strasburgo. Che pena vedere il voto favorevole di #M5S! Qui il mio intervento in aula. Difficilissimo condensare tutto in un minuto… 😅 pic.twitter.com/bARiVAhuJ9 — Marco Campomenosi (@MCampomenosi) February 12, 2020