LA VERITA’ SU GRETA THUNBERG e la moda ambientalista (su cui pagherete le tasse) (video)

Ora la questione ambientale diventa seria perchè, con l’aumento del prezzo dei trasporti, entrerà nelle tasche di tutti voi. Non è più solo una scusa per bigiare la scuola, ma un vero e proprio strumento per una politica fiscale sbagliata e punitiva per i cittadini e le aziende.

Personalmente, anche dopo aver letto un po’ di letteratura in materia, riteniamo che Greta abbia la stessa credibilità degli Augùri della Roma antica, che prevedevano il futuro guardando il volo degli uccelli, ma con questo influenzavano anche le decisioni politiche. La sua credibilità scientifica è zero, ma, puro strumento di marketing e di pressione politica, si permette di fare la morale a tutti influenzando la politica verso, letteralmente, l’autodistruzione.

Vi invitiamo a seguire questo video di Luca Donadel che si è preso la briga di leggere il libro della (o meglio sulla) Greta e che vi sintetizza un po’ di dati interessanti sulla materia.