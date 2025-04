La Turchia marcia verso una Base Aerea nel centro della Siria. Israele non gradisce

La Turchia ha iniziato gli sforzi per prendere il controllo della base aerea siriana di Tiyas, nota anche come T4, e si sta preparando a dispiegarvi i sistemi di difesa aerea, hanno riferito fonti a conoscenza della questione a Middle East Eye. Anche i piani di ricostruzione del sito sarebbero in corso, dopo un pesante attacco, la scorsa settimana, da parte di Israele.

Ankara e Damasco stanno negoziando un patto di difesa da dicembre, dopo la cacciata di Bashar al-Assad. L’accordo prevede che la Turchia fornisca copertura aerea e protezione militare al nuovo governo siriano, attualmente privo di un sistema di allarme aereo e di difesa funzionante, il che lascia lo spazio aereo aperto a chicchessia.

Sebbene in precedenza i funzionari turchi avessero sminuito la possibilità di una presenza militare in Siria, descrivendo tali piani come prematuri, i negoziati sono proseguiti in sordina.

Mentre Israele considera una presenza militare turca in Siria come una potenziale minaccia, Ankara mira a stabilizzare il Paese facendo leva sulle proprie capacità militari e riempiendo il vuoto di potere lasciato dal ritiro di Russia e Iran.

La Turchia intende inoltre intensificare la lotta contro il gruppo dello Stato Islamico (IS), condizione fondamentale perché gli Stati Uniti prendano in considerazione il ritiro dalla regione.

Intanto Ankara ha iniziato a muoversi per prendere il controllo della base aerea T4, situata vicino a Palmira, nella Siria centrale. “Un sistema di difesa aerea di tipo Hisar sarà dispiegato a T4 per fornire copertura aerea alla base”, ha detto la fonte.

Una volta che il sistema sarà in funzione, la base sarà ricostruita e ampliata con le strutture necessarie”. Ankara prevede anche di schierare droni di sorveglianza e armati, compresi quelli con capacità di attacco prolungate”.

La fonte ha aggiunto che la base aiuterebbe la Turchia a stabilire un controllo aereo nella regione e a sostenere i suoi sforzi per combattere l’IS, che ha ancora cellule operative nel deserto siriano.

Ankara mira a creare un sistema di difesa aerea stratificato all’interno e intorno alla base, che avrebbe capacità di difesa aerea a breve, medio e lungo raggio contro una varietà di minacce, dai jet ai droni ai missili.

Una seconda fonte ha osservato che la presenza dei sistemi di difesa aerea e dei droni turchi probabilmente dissuaderebbe Israele dal lanciare attacchi aerei nell’area.

Israele non resta impassibile

Israele ha regolarmente preso di mira le installazioni militari siriane da quando il governo di Assad è crollato a dicembre, con una recente impennata delle operazioni intorno al T4. La scorsa settimana, l’aviazione israeliana ha colpito il T4 e la base aerea di Palmira, prendendo di mira piste di atterraggio e risorse strategiche.

The T4 airbase in Syria, which was supposed to be used by the Turkish Armed Forces, was rendered unusable by Israeli bombing aimed at preventing Turkey from using it. pic.twitter.com/9nmc4rveRl — Sprinter Observer (@SprinterObserve) March 29, 2025

Lunedì una fonte della sicurezza israeliana ha dichiarato ai media che qualsiasi base aerea turca in Siria comprometterebbe la libertà operativa di Israele. “È una minaccia potenziale a cui ci opponiamo ”, ha dichiarato la fonte.

Le tensioni tra Turchia e Israele si sono acuite dall’inizio della guerra di Israele contro Gaza nel 2023, ponendo fine a un breve periodo di riconciliazione tra i due Paesi. Il crollo del governo di Assad e l’emergere della Turchia come potenza dominante in Siria hanno ulteriormente allarmato Israele, che ora vede Ankara come una minaccia potenzialmente maggiore nella regione rispetto all’Iran.

“Abbiamo preso di mira la base militare T4 di recente per inviare un messaggio: non permetteremo alcuna minaccia alla nostra libertà operativa nell’aria”, ha dichiarato la fonte della sicurezza israeliana al Jerusalem Post.

Ankara starebbe valutando il dispiegamento temporaneo di sistemi di difesa aerea S-400 a T4 o a Palmira per proteggere lo spazio aereo durante gli sforzi di ricostruzione. Tuttavia, non è stata presa una decisione definitiva e la Russia dovrebbe dare la sua approvazione. Inoltre l’nstallazione del sistema S-400, con una gittata fino a 400 km sarebbe vista come una minaccia diretta a Israele, e probabilmente porterebbe a un’escalation militare.

Nel frattempo, Ankara e Washington hanno discusso sulla revoca delle sanzioni imposte alla Turchia per l’acquisto del sistema S-400 di fabbricazione russa, che ha portato all’esclusione della Turchia dal programma di caccia F-35 nel 2019.

In una telefonata del mese scorso, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan hanno discusso i possibili modi per far rientrare la Turchia nel programma. Secondo la legge statunitense, la Turchia deve rinunciare al possesso del sistema S-400 per essere riammessa.

I funzionari turchi hanno proposto di disattivare il sistema smontandolo e immagazzinandolo, o potenzialmente di trasferirlo in una base controllata dalla Turchia al di fuori del Paese. Tuttavia, Israele si oppone fermamente a qualsiasi mossa che consenta ad Ankara di accedere agli F-35, sostenendo che ciò eroderebbe il vantaggio militare qualitativo di Israele nella regione.