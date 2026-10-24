La trappola del rame di Trump: come gli USA stanno prosciugando il mercato lasciando l’Europa a secco e i prezzi alle stelle

L’industria europea rischia di svegliarsi molto presto con un problema enorme: la mancanza fisica di rame e un’esplosione dei suoi costi fino al 50%. Senza spendere un solo dollaro pubblico e senza firmare alcun decreto definitivo, gli Stati Uniti stanno aspirando le scorte mondiali di questo metallo fondamentale. Il risultato è una carenza artificiale che minaccia di paralizzare le fabbriche del Vecchio Continente e dell’Asia, facendo saltare i bilanci delle imprese manifatturiere.

Mentre a Bruxelles ci si perde in infiniti regolamenti sulla transizione verde, a Washington hanno capito che nella nuova “era degli imperi” vince chi possiede fisicamente le materie prime. Dopo anni passati a osservare la Cina accumulare risorse in modo quasi ossessivo, l’amministrazione americana ha deciso di rispondere con iniziative come il Project Vault, un piano pensato per creare riserve strategiche di minerali critici e difendersi dalle restrizioni di Pechino sulle terre rare. Ma se il Project Vault rappresenta la strategia ufficiale dello Stato, sul rame è scattato un meccanismo ancora più sottile, rapido e devastante per i mercati globali.

Il “Dottor Rame“, chiamato così dagli economisti perché il suo andamento anticipa lo stato di salute dell’economia mondiale, è il pilastro su cui poggia il futuro industriale. Senza questo metallo non si costruiscono auto elettriche, non si espandono le reti per le energie rinnovabili e, soprattutto, non si alimentano gli enormi data center necessari per l’intelligenza artificiale.

Per riportare la produzione in patria, Donald Trump ha iniziato già nel 2025 a minacciare pesanti dazi sulle importazioni. A luglio dello scorso anno la Casa Bianca ha colpito alcuni prodotti finiti come i cavi, lasciando però in sospeso il destino del rame raffinato, quello che serve direttamente alle industrie. Un’indagine sulla sicurezza nazionale è rimasta aperta, accompagnata dall’ipotesi di una tariffa doganale del 15% a partire dal 2027, ma si è trattata di un’ipotesi, non di un vero dazio.

Questa semplice minaccia, mai attuata finora sul metallo grezzo, ha innescato un gigantesco cortocircuito speculativo.

Temendo l’arrivo delle tasse doganali, i commercianti e le aziende hanno iniziato a comprare rame in ogni angolo del pianeta per spedirlo in fretta e furia dentro i confini americani. Negli Stati Uniti, infatti, il prezzo sul mercato CME ha iniziato a viaggiare con un forte sovrapprezzo rispetto al London Metal Exchange (LME), la borsa di riferimento europea e globale. Gli operatori hanno sfruttato questa differenza di prezzo, creando un vero e proprio aspirapolvere che ha svuotato i magazzini del resto del mondo per riempire quelli di città come Atlanta, Chicago, Memphis e Mobile.

La genialità, se così vogliamo chiamarla, della mossa di Washington sta nel fatto che il governo americano ha ottenuto una riserva strategica colossale a costo zero per i contribuenti. Sono stati gli operatori privati a pagare il trasporto e lo stoccaggio, spinti dalla paura dei dazi e dalla ricerca di un profitto sul breve termine. In appena diciotto mesi, gli Stati Uniti hanno accumulato più metallo di quanto fecero in anni di Guerra Fredda, quando negli anni Sessanta il presidente Kennedy rimase sbalordito scoprendo riserve pubbliche per 900.000 tonnellate.

I numeri attuali mostrano uno squilibrio impressionante tra chi consuma il metallo e chi lo detiene in cassaforte:

Indicatore di mercato Quota Stati Uniti Situazione Resto del Mondo (Europa e Asia) Consumo globale di rame Circa il 6% del totale Oltre il 90% della domanda industriale Scorte visibili globali (stima Julius Baer) 70% del totale mondiale Appena il 30% disponibile sui mercati Scorte nei magazzini di borsa (stima UBS) Oltre l’80% delle riserve Meno di 200.000 tonnellate nei magazzini LME Accumulo fisico stimato in territorio USA Da 1,1 a 2 milioni di tonnellate Carenza fisica acuta nonostante il surplus globale

Questa concentrazione anomala spiega perché il rischio di una fiammata dei prezzi, sia in America che in Europa, è altissimo nell’immediato.

Negli Stati Uniti il rincaro è già realtà: i contratti futures sono saliti di oltre il 16% dall’inizio dell’anno proprio perché chi compra sul mercato interno paga una “tassa ombra” legata all’incertezza sui dazi. Gli industriali americani si trovano il metallo in casa, ma a prezzi gonfiati dalla speculazione.

Per l’Europa e l’Asia, invece, la trappola è ancora più pericolosa. Sulla carta il mondo avrebbe rame in abbondanza quest’anno, ma nella pratica quel metallo è chiuso nei depositi americani e cinesi, che insieme a fine anno avranno tolto dalla circolazione il 70% delle scorte mondiali. Come avvertono gli analisti di Deutsche Bank, una volta che il rame tocca il suolo statunitense, smette di essere disponibile per le fabbriche europee. Meno rame disponibile per gli altri, significa prezzi più alti da pagare, come mostra bene questo grafico sui prezzi CME di Tradingeconomics

Questa scarsità artificiale fuori dagli USA rischia di scatenare una corsa agli acquisti disperata tra le aziende europee rimaste senza forniture. Nello scenario più critico, il prezzo potrebbe impennarsi del 50% il prossimo anno, superando i 22.000 dollari a tonnellata. Un livello talmente insostenibile da costringere molte imprese a rinunciare al rame per ripiegare sull’alluminio: un materiale più economico, ma decisamente meno efficiente per condurre elettricità.

C’è però un rovescio della medaglia che rende questo rincaro potenzialmente temporaneo e instabile. A differenza del Project Vault pubblico, questo tesoro da quasi due milioni di tonnellate appartiene a privati. Se la Casa Bianca decidesse ufficialmente di non applicare più i dazi sul rame raffinato, il castello di carte crollerebbe in un istante. Il sovrapprezzo americano svanirebbe e i commercianti farebbero ripartire le navi verso l’Europa e l’Asia per vendere le eccedenze, provocando un improvviso crollo delle quotazioni.

Nel frattempo, però, Washington gode di una posizione di forza assoluta: ha i magazzini pieni senza aver speso un centesimo, mentre l’industria europea paga il conto dell’incertezza altrui. Saranno gli USA a decidere il futuro del prezzo del metallo rosso, in un senso o nell’altro.