La trappola del debito a Seul: come il crollo della leva sui chip lascia sul lastrico migliaia di famiglie

Un’ecatombe finanziaria silenziosa sta travolgendo la Corea del Sud. In pochissime settimane oltre 320 mila piccoli risparmiatori hanno visto polverizzarsi l‘intero capitale investito. Non si tratta di una semplice flessione del mercato, ma di un vero e proprio disastro sociale nato da una miscela letale: l’illusione dei guadagni facili, l’uso sconsiderato dei prestiti e gli strumenti derivati ad alto rischio.

Il Paese è finito sotto shock dopo che una tempesta perfetta ha travolto il settore dei semiconduttori, portando 1,2 milioni di cittadini – oltre il 3,5% della popolazione adulta – a ricevere le temute “richieste di margine”, il “Margin Call”, dalle banche. Per moltissime famiglie il sogno dell’indipendenza economica si è trasformato in un incubo d’indebitamento.

Che cosa è successo davvero: la corsa all’oro dei chip

Per capire la radice di questo disastro bisogna fare un passo indietro. Nei primi mesi del 2026 la Borsa di Seul ha vissuto un’euforia senza precedenti, trascinata dai colossi mondiali dei chip di memoria come Samsung ed SK Hynix.

L’entusiasmo per l’intelligenza artificiale ha spinto i prezzi di queste aziende alle stelle. SK Hynix, in particolare, è diventata il motore del listino sudcoreano grazie alla sua posizione di forza nella produzione di memorie ad alta banda (HBM).

Migliaia di cittadini si sono convinti che i titoli dei chip potessero solo salire. Ma invece di comprare semplicemente le azioni in modo tradizionale, moltissimi piccoli risparmiatori hanno voluto stravincere ed hanno scommesso al di là del valore .

La trappola mortale degli ETF a leva finanziaria

Qui si è inserito il meccanismo che ha trasformato una normale correzione di mercato in un massacro finanziario: i fondi a leva (ETF a leva su singola azione).

Questi strumenti sono progettati per amplificare i movimenti di un titolo. Un ETF a leva 2x o 3x moltiplica per due o per tre il rendimento giornaliero dell’azione sottostante. Se il titolo sale del 5%, l’investitore guadagna il 10% o il 15%. Se però il titolo scende del 10%, la perdita diventa del 20% o del 30%. Perché ci si dimentica che le leve lavorano in entrambe le direzione.

A fine maggio le autorità avevano autorizzato nuovi fondi che permettevano di scommettere a leva persino su un singolo titolo. In poche settimane oltre 9,4 miliardi di dollari sono confluiti in questi strumenti. Il fondo su SK Hynix era diventato il più popolare in assoluto, garantendo guadagni del 60% in un solo mese.

L’avidità ha fatto il resto. Per spingere al massimo i profitti, tantissimi risparmiatori hanno commesso l’errore peggiore: chiedere prestiti personali e bancari per comprare questi fondi derivati.

Poi la giostra ha finio di girare e la SK Hynix è venuta giù come un sasso, come mostra il seguente grafico:

La spirale del panico: anatomia di un crollo

A luglio la giostra si è fermata. Una combinazione di dubbi sulla redditività reale degli investimenti nell’intelligenza artificiale e le tensioni geopolitiche internazionali hanno spinto i grandi fondi esteri a vendere e incassare i profitti.

Quando i titoli di Samsung ed SK Hynix hanno iniziato a scendere, sui piccoli investitori si è abbattuta la scure delle vendite forzate:

Fase del crollo Dinamica di mercato Conseguenza sui risparmiatori Prima fase: Presa di profitto I grandi fondi vendono i titoli guida. Piccoli cali azionari (-3% / -5%). Seconda fase: Margin Call Le banche chiedono subito contanti a chi ha investito a debito. 1,2 milioni di conti vanno in sofferenza. Terza fase: Liquidazione Chi non ha liquidità viene venduto d’ufficio al meglio. Oltre 320.000 conti totalmente azzerati.

Con il calo dei prezzi, le piattaforme di trading hanno fatto scattare in automatico le liquidazioni per rientrare dei prestiti concessi. Più i broker vendevano azioni per recuperare i soldi, più i prezzi crollavano, creando un circolo vizioso spaventoso.

Gli ETF creati su SK Hynix è arrivato a perdere il 70% in appena tre settimane, azzerando le posizioni di chiunque avesse usato denaro a prestito.

Tra l’altro le vendite forzate hanno come effetto l’ulteriore caduta nel valore dei titoli. Quello che era partito come una semplice presa di posizione da qualche grosso fondo si tramuta prima in una caduta e poi in una frana disastrosa, proprio a causa degli ETF a leva singola o multipla su singola azione.

L’intervento del governo e la stretta sui mercati

La dimensione del disastro è diventata sociale oltre che finanziaria. Con l’equivalente di un adulto su trenta finito sotto pressione finanziaria, la Commissione per i Servizi Finanziari (FSC) della Corea del Sud è dovuta intervenire con urgenza per congelare il mercato.

Il regolatore ha stabilito regole durissime per evitare che la tragedia si ripeta:

Stop ai nuovi fondi: Sospesa con effetto immediato la quotazione di nuovi ETP/ETF a leva su singoli titoli.

Sospesa con effetto immediato la quotazione di nuovi ETP/ETF a leva su singoli titoli. Margine obbligatorio triplicato: Per fare trading su questi prodotti servirà un deposito minimo in contanti di 30 milioni di won (circa 20 mila dollari), contro i 10 milioni precedenti.

Per fare trading su questi prodotti servirà un deposito minimo in contanti di 30 milioni di won (circa 20 mila dollari), contro i 10 milioni precedenti. Niente titoli a garanzia: Il margine dovrà essere coperto esclusivamente con liquidità reale . Non si potranno più usare titoli di Stato o altri asset come garanzia.

Il margine dovrà essere coperto esclusivamente . Non si potranno più usare titoli di Stato o altri asset come garanzia. Limiti operativi: Ridotti i margini di scostamento dei prezzi ed elevate le quote minime negoziabili a 20 azioni per ordine.

Questo limiterà fortemente non tanto le perdite, quanto il profilo di rischio degli investitori che potranno accedere a questi strumenti incredibilmente rischiosi.

Le ricadute economiche reali: quando la finanza travolge l’economia

Il punto centrale di questa crisi è che l’azienda sottostante, SK Hynix, continua a produrre utili e a registrare fatturati record grazie alla domanda di memorie HBM. Non siamo di fronte a una crisi aziendale o industriale, ma a un collasso puramente finanziario causato dall’eccesso di debito privato. Solo che una crisi finanziaria estremamente profonda può poi avere delle ricadute reali, con la distruzione dei consumi da parte di chi si sente, o è, più povero.

Purtroppo le conseguenze sulla vita reale saranno pesantissime:

Migliaia di famiglie hanno perso i risparmi di una vita o il capitale destinato all’acquisto della casa.

La contrazione dei consumi interni in Corea del Sud sarà inevitabile nei prossimi trimestri, poiché una massa enorme di ceto medio dovrà usare ogni risorsa disponibile per ripianare i debiti residui con i creditori.

La finanza speculativa a leva si conferma ancora una volta una trappola spietata: moltiplica i guadagni quando il vento è a favore, ma distrugge il tessuto sociale non appena la marea si ritira.